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"رفض يغششه".. القبض على طالب تعدى على زميله بعد امتحان الإعدادية بطوخ

كتب : أسامة علاء الدين

06:14 م 06/06/2026

ضبط تعبيرية

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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية القبض على الطالب المتهم بالتعدي على زميله عقب انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة برشوم الصغرى الإعدادية، في واقعة أسفرت عن إصابة المجني عليه بنزيف بالمخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

خلاف داخل لجنة الامتحان

كشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بسبب خلاف نشب داخل لجنة الامتحان، بعدما رفض الطالب المصاب مساعدة زميله على الغش أثناء أداء الامتحان، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما استمرت عقب خروجهما من اللجنة.

إصابة الطالب بنزيف بالمخ

وتطور الخلاف بعد انتهاء الامتحان إلى مشاجرة داخل فناء المدرسة، حيث تعدى المتهم برفقة زميل آخر على الطالب المجني عليه، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة. وأوضحت الفحوصات الطبية إصابته بنزيف بالمخ، فيما تعرض شقيقه لإصابة سطحية أثناء محاولته التدخل لفض الاشتباك.

نقل المصاب للمستشفى

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تمكنت القوات من ضبط الطالب المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

جهات التحقيق تباشر أعمالها

حررت الأجهزة المختصة محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الحادث كاملة، والاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة والشهود، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

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الشهادة الإعدادية امتحانات مشاجرة طلاب مديرية أمن القليوبية القليوبية

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