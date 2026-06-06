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3 مشروبات ساخنة تساعد في الوقاية من السكري وارتفاع ضغط الدم

كتب : أسماء العمدة

06:00 م 06/06/2026

مرض السكري

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يبحث كثيرون عن وسائل طبيعية تدعم صحة القلب وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر وضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية، خاصة مع تزايد انتشار الأمراض المزمنة عالميا.

3 مشروبات تدعم توازن الجسم

وتشير بعض الدراسات والتقارير الطبية إلى أن هناك مشروبات ساخنة تحتوي على مركبات وعناصر غذائية مفيدة قد تساهم في تحسين الصحة العامة وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وذلك عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، وفقا لموقع timesofindia.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على مكافحة الالتهابات وتحسين كفاءة الأوعية الدموية. كما تشير دراسات إلى أن تناوله بانتظام قد يساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

مشروب القرفة

تشتهر القرفة بفوائدها الصحية المتعددة، إذ تحتوي على مركبات قد تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل تقلبات مستويات السكر في الدم. كما أنها قد تساهم في دعم صحة القلب عند تناولها باعتدال.

الكركديه

يعرف الكركديه بقدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة ومركبات نباتية مفيدة لصحة الأوعية الدموية. كما يعد خيارا مناسبا لمن يبحثون عن مشروب طبيعي منعش وصحي.

هل تكفي هذه المشروبات للوقاية؟

وأشار الخبراء إلى أن هذه المشروبات لا تعد علاجا أو وسيلة مضمونة للوقاية من الأمراض، لكنها قد تكون جزءا من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن التدخين.

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