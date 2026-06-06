تلقّت النيابة العامة، بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، يفيد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

بلاغ يتهم صبري نخنوخ وآخرين بالبلطجة

وقالت النيابة العامة، في بيان اليوم السبت، إن تحريات الشرطة أيدت الواقعة، وكشفت عن تزعّم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستغلين الأموال والأسلحة في تسهيله.

ضبط المتهمين وقرار بحبسهم

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنًا بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

ضبط أسلحة وذخائر وقطع أثرية

وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

فحص الهواتف يكشف وقائع خطف وتعذيب

كما أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنمّ على ارتكابهم وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن تلك الوقائع، إلى جانب التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين.

النيابة: القانون فوق الجميع

وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، مشددة على استمرارها في حماية الحقوق وصون الأمن العام وتطبيق القانون دون تمييز.

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