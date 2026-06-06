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تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي، المعتمد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في إطار الاستعدادات النهائية لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتأكد من جاهزية المستشفى لتقديم خدماتها العلاجية وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية المتكاملة.

رافقه خلال الجولة كل من: الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب رفعت، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى أبو العلا، مدير مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، إلى جانب نواب مدير المستشفى والقيادات الطبية والإدارية وهيئة التمريض.

افتتاح وحدة وعيادات زراعة الكبد

تفقد رئيس الجامعة وحدة وعيادات زراعة الكبد، معلنًا بدء تشغيلها واستقبال الحالات وفتح الملفات الطبية للمرضى، بعد الانتهاء من الحصول على الرخصة الخاصة بزراعة الكبد.

كما شملت الجولة افتتاح العيادات المتخصصة، القسم الداخلي، وحدات الرعاية، وغرف العمليات المزدوجة المجهزة وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وأكد الدكتور فرحات أن المستشفى يمثل صرحًا طبيًا متخصصًا بطاقة استيعابية تزيد على 215 سريرًا، ويؤدي دورًا محوريًا في دعم المنظومة الصحية بمحافظة المنيا ومحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن انضمام المستشفى لمنظومة التأمين الصحي الشامل خطوة مهمة لتعزيز جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

تجهيزات ومعدات حديثة لدعم الجراحة والرعاية

استعرض رئيس الجامعة تجهيزات المستشفى الفنية واللوجستية الداعمة لعمليات زراعة الكبد، بما يشمل المعامل المجهزة بأحدث أجهزة التحاليل والفحوصات، وغرف العمليات الحديثة، ووحدات الرعاية والمتابعة قبل وبعد الزراعة، لضمان تقديم منظومة علاجية متكاملة تشمل التشخيص والتقييم والجراحة والرعاية اللاحقة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأشار إلى مساهمة شركات القطاع الصناعي، وعلى رأسها شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب»، في دعم تجهيزات وحدة زراعة الكبد، معبرًا عن أهمية تكامل الجهود لدعم الخدمات الطبية المتخصصة بمحافظة المنيا.

وحدات طبية متقدمة ومتفردة على مستوى الصعيد

تضمنت الجولة تفقد الأجهزة الطبية الفريدة بالمستشفى، منها:

- جهاز قياس ديناميكية المريء والقولون وقياس الأس الهيدروجيني للمعدة، بتكلفة 5.8 مليون جنيه.

- جهاز منظار الموجات فوق الصوتية، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويعد الوحيد على مستوى الصعيد إلا بجامعتي أسيوط والمنيا.

- تاور مناظير جراحة البعد الثالث، بتكلفة 6 ملايين جنيه، مع تدريب الفرق الطبية لاستخدامه في الجراحات الدقيقة.

- وحدة القسطرة التداخلية لعلاج أورام الكبد، والتدخلات الدقيقة في الأوعية الدموية والقسطرة المخية.

كما يشمل المستشفى وحدة متخصصة لمناظير القنوات المرارية، ويقدم خدمات متكاملة للتعامل مع جميع أورام الجهاز الهضمي، وتشخيص لحظي أثناء العمليات الجراحية عبر معمل الـ Frozen Section، إضافة إلى خدمات جراحات السمنة الحديثة.

التأكيد على الدور المجتمعي والتخصصي

أكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالتخصصات الطبية الدقيقة، خاصة زراعة الكبد، لما لها من دور حيوي في إنقاذ حياة المرضى، وأن المستشفى تمتلك كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متطورة تواكب أحدث البروتوكولات العالمية.