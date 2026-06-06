كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية بمحافظة كفر الشيخ، بما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

ضبط سائقين لاستعراضات خطرة على الطريق

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في الفيديو، وتبين أنهما نقل وملاكي ساريتا التراخيص، وقائدهما سائقان مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بتاريخ 4 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، بقصد اللهو والاستعراض.

وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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