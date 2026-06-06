علامات لدى الرجال قد تشير إلى الإصابة بمقاومة الإنسولين

مقاومة الإنسولين من الاضطرابات الأيضية الشائعة التي تحدث عندما تفقد خلايا الجسم قدرتها على الاستجابة بصورة فعالة لهرمون الإنسولين، المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

ونتيجة لذلك، يضطر البنكرياس إلى إفراز كميات أكبر من الأنسولين للحفاظ على توازن مستويات الجلوكوز، مما يزيد من العبء الواقع عليه بمرور الوقت.

وتعتبر مقاومة الإنسولين من العوامل الرئيسية التي ترفع خطر الإصابة بمقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني، فضلا عن ارتباطها بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لذلك، فإن التعرف على العلامات المبكرة للحالة يساهم في التدخل المبكر والحد من المضاعفات المحتملة، وفقا لما ذكره موقع "clevelandclinic".

الأعراض الجسدية التي تظهر على الرجال

يعد تراكم الدهون حول منطقة الخصر والبطن من أبرز المؤشرات المرتبطة بمقاومة الإنسولين لدى الرجال، وتزداد احتمالية الإصابة عندما يتجاوز محيط الخصر ( 102 سنتيمتر)، حيث يرتبط هذا النوع من الدهون بارتفاع مخاطر اضطرابات التمثيل الغذائي.

الشواك الأسود

يتمثل الشواك الأسود في ظهور بقع جلدية داكنة ذات ملمس مخملي، وغالبا ما تظهر في الإبطين أو منطقة الفخذ أو خلف الرقبة وجانبيها، وتعد هذه التغيرات الجلدية من العلامات الشائعة التي قد تشير إلى ارتفاع مستويات الإنسولين في الجسم.

الزوائد الجلدية

قد يرتبط الظهور المفاجئ أو المتزايد للزوائد الجلدية الصغيرة، خاصة في مناطق الرقبة والإبطين، بوجود مقاومة للأنسولين و اضطرابات في التمثيل الغذائي.

اضطرابات الطاقة والشهية

يعاني بعض المصابين بمقاومة الإنسولين من شعور دائم بالإرهاق وانخفاض مستويات الطاقة، حتى مع الحصول على قسط كاف من النوم، كما قد يلاحظون شعورا بالخمول أو الهبوط بعد تناول الوجبات.

الجوع المتكرر

من العلامات الشائعة أيضا الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول الطعام، إلى جانب زيادة الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات المكررة، نتيجة اضطراب استجابة الجسم للأنسولين.

التأثيرات على الصحة الجنسية والجهاز التناسلي

قد تؤثر مقاومة الإنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي المصاحبة لها على صحة الأوعية الدموية والأعصاب، مما ينعكس سلبا على الوظيفة الجنسية ويزيد من احتمالية الإصابة بضعف الانتصاب.

التبول المتكرر

يمكن أن يلاحظ بعض الرجال الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة خلال ساعات الليل، وهو عرض قد يكون مرتبطا باضطرابات تنظيم مستويات السكر في الدم.

مؤشرات القلب والأوعية الدموية

ترتبط مقاومة الإنسولين بزيادة احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتعد القراءات المستمرة عند 130 80 ملم زئبق أو أعلى من المؤشرات التي تستدعي المتابعة الطبية.

اضطرابات مستويات الدهون في الدم

غالبا ما تترافق مقاومة الإنسولين مع ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد، وهي عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينبغي عدم تجاهل هذه العلامات، خاصة في حال ظهور أكثر من عرض في الوقت نفسه أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويمكن للطبيب تقييم الحالة من خلال مجموعة من الفحوصات البسيطة، من بينها قياس مستوى سكر الدم الصائم وتحليل السكر التراكمي، للمساعدة في تشخيص مقاومة الإنسولين أو الكشف المبكر عن مقدمات السكري.

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