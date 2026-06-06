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بالصور.. محافظ أسوان يضع اللمسات الأخيرة لخطة تطوير مدخل معبد فيلة

كتب : إيهاب عمران

08:14 م 06/06/2026
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    البازرارات السياحية بمدخل معبد فيله
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    محافظ أسوان مع أصحاب بازارات مدخل فيله
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    محافظ أسوان يناقش أصحاب البازارات السياحية

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تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، البازارات السياحية بميدان مدخل معبد فيلة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، ومتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بأحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة.

خطة لتطوير البازارات وإبراز الطابع الأسواني

وخلال لقائه بأصحاب البازارات، طالب المحافظ بوضع تصور شامل لتطوير البازارات السياحية، وإضافة لمسات جمالية تتناسب مع طبيعة المكان، مع الالتزام بتطبيق الهوية البصرية للمحافظة والطابع المعماري والتراثي الأسواني.

وأكد أن ذلك يأتي بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بالمداخل والمخارج المؤدية إلى معبد فيلة، بهدف الارتقاء بالمشهد الحضاري وتعزيز جاذبية المنطقة السياحية، بما ينعكس إيجابًا على أصحاب البازارات ويحسن تجربة الزائرين.

تحسين الممشى السياحي وتأمين الزائرين

وأشار المحافظ إلى أهمية استكمال عناصر التطوير بالمنطقة من خلال تنفيذ أسوار مزودة ببوابات جمالية على جانبي الممشى المؤدي إلى المرسى السياحي، بما يضمن سلامة المترددين، على أن يتم تصميمها وفق الهوية البصرية للمحافظة، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار باعتبارها جهة الولاية.

تنظيم عرض المقتنيات الأثرية

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تنظيم عرض المقتنيات الأثرية بشكل حضاري ومنظم، بما يحافظ عليها ويبرز قيمتها التاريخية والثقافية أمام الزائرين، ويسهم في تحسين التجربة السياحية وإظهار المقومات الحضارية للمحافظة.

نقلة نوعية في الخدمات السياحية

وأوضح "لاشين" أن هذه الرؤية التطويرية تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمواقع السياحية، بما يتناسب مع مكانة أسوان كأحد أهم المقاصد السياحية محليًا وعالميًا.

دعم التنمية المستدامة وزيادة الحركة السياحية

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تطوير المقاصد السياحية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن تطوير البازارات والمناطق المحيطة بمعبد فيلة يسهم في زيادة الحركة السياحية وتعزيز العائد الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

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