يحذر خبراء الصحة من أن بعض العادات الليلية البسيطة قد تؤثر سلبا على صحة الدماغ دون أن يلتفت إليها كثيرون، حتى مع الحصول على عدد كاف من ساعات النوم.

ومن أبرز هذه العادات النوم في أوضاع غير صحية لفترات طويلة، وعلى رأسها النوم على البطن، وهي وضعية قد تفرض ضغطا زائدا على الرقبة وتؤثر على كفاءة تدفق الدم نحو الدماغ، وفقا لموقع healthline.

كيف تؤثر وضعية النوم على الدماغ؟

وضعية النوم تلعب دورا مهما في كفاءة الدورة الدموية ووصول الأكسجين إلى الدماغ. وعند النوم على البطن، يضطر الشخص إلى إدارة رأسه إلى أحد الجانبين لساعات طويلة، ما قد يسبب ضغطا على الرقبة ويؤثر على تدفق الدم بشكل طبيعي.

كما أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم، وهو ما ينعكس على وظائف الدماغ المسؤولة عن التركيز والذاكرة والانتباه خلال النهار.

مخاطر أخرى للنوم الخاطئ

ولا تقتصر الأضرار على الدماغ فقط، إذ يمكن أن تتسبب وضعيات النوم غير السليمة في:

- آلام الرقبة والكتفين.

- الصداع المتكرر عند الاستيقاظ.

- الشعور بالإرهاق رغم النوم لساعات كافية.

- زيادة التوتر العضلي وآلام الظهر.

ما أفضل وضعية للنوم؟

النوم على الظهر أو على أحد الجانبين، حيث تساعد هذه الوضعيات على الحفاظ على استقامة العمود الفقري وتقليل الضغط على الرقبة، فضلا عن تحسين جودة النوم بشكل عام.

نصائح للحفاظ على صحة الدماغ أثناء النوم

الالتزام بمواعيد نوم منتظمة.

تجنب استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة.

اختيار وسادة مناسبة تدعم الرقبة.

الحفاظ على غرفة نوم هادئة ومظلمة.

الحصول على عدد ساعات نوم كاف يوميا.

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