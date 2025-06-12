تمنع أمراض القلب.. أفضل 7 أطعمة لخفض الكوليسترول

يمكن لبعض الأطعمة أن تلعب دورا في حماية القلب من الأمراض الخطيرة، عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول في الدم ومنع ارتفاعه.

وكشف الدكتور سود، المعروف باسم @doctorsood على نطبيق تيك توك، عن سبعة أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول، إذ سلط الضوء في مقطع فيديو، على أطعمة يمكن دمجها في أي وجبة، سواءً كانت فطورًا أو غداءً أو عشاءً أو حتى وجبة خفيفة، ما يسهل إضافتها إلى روتينك اليومي، ويشجع الناس على إضافة المزيد مما يلي إلى أنظمتهم الغذائية:

أفضل 7 أطعمة لخفض الكوليسترول

الأفوكادو

زيت الزيتون

اللوز

فول الصويا

التوت

دقيق الشوفان

سمك السلمون.

على سبيل المثال، بالنسبة لدقيق الشوفان، يُمكنك تناوله بسهولة كجزء من وجبة الإفطار، أو تناول التوت واللوز كوجبة خفيفة، ووفقًا لموقع livestrong : "يُنصح بتناول كوب ونصف من دقيق الشوفان المطبوخ يوميًا للمساعدة في خفض مستوى الكوليسترول".

ويشير الموقع إلى أنه على الرغم من أن عوامل مختلفة قد تؤثر على مدى فعالية الشوفان في خفض الكوليسترول، إلا أن التغييرات الغذائية قد لا تبدأ في إظهار نتائجها خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط، وفقًا للدكتور ويليام هاينز من مستشفيات وعيادات جامعة أيوا.

وعندما يتعلق الأمر بزيت الزيتون، فهو أكثر تنوعًا مما تظن، يمكن الاستمتاع به مع الخبز، أو رشّه على السلطات، أو استخدامه في الطهي، فاختيار زيت الزيتون البكر الممتاز مفيد بشكل خاص، لغناه بالبوليفينولات، وهي مغذيات دقيقة نباتية معروفة بفوائدها الصحية المتعددة.

كما أنه غني بحمض الأوليك، الذي يساعد على "تقليل الالتهاب، وتحسين الذاكرة، وخفض ضغط الدم"، وقد أظهرت دراسة حديثة شملت 30 دراسة أن الاستهلاك اليومي لزيت الزيتون يخفض مستويات البروتين التفاعلي-سي والإنترلوكين 6، وهما مؤشران على الالتهاب، ويعمل على تحسين صحة القلب وخفض الكوليسترول.

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