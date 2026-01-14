دراسة: النوم لساعات أطول في الإجازة يدعم الصحة النفسية للمراهقين



كشفت دراسة أمريكية حديثة أن السماح للمراهقين والشباب بالحصول على ساعات نوم أطول خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتعويض نقص النوم خلال أيام الدراسة أو العمل، ينعكس إيجابا على صحتهم النفسية ويقلل من احتمالات إصابتهم بالاكتئاب.

ووفقا للدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة أوريجون الأمريكية، فإن المراهقين والشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاما الذين ينامون لفترات أطول في عطلة نهاية الأسبوع تقل لديهم مخاطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية، وعلى رأسها الاكتئاب، بنسبة تصل إلى 41%.

وقالت الباحثة ميليندا كاسمان، المتخصصة في الطب النفسي بجامعة أوريجون، إن التوصيات الطبية تشير إلى ضرورة حصول المراهقين على ما بين 8 و10 ساعات من النوم يوميا طوال أيام الأسبوع، إلا أن الالتزام بذلك قد لا يكون ممكنا لكثيرين بسبب متطلبات الدراسة والحياة اليومية.

وأضافت كاسمان، في تصريحات نقلها موقع "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية، أن من الطبيعي أن يميل المراهقون إلى السهر، مشيرة إلى أن تعويض ساعات النوم المفقودة خلال عطلة نهاية الأسبوع يحمل فوائد وقائية للصحة النفسية، خاصة في ما يتعلق بتقليل أعراض القلق والاكتئاب.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في دورية Journal of Affective Disorders، على بيانات المسح الوطني للصحة والتغذية في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث تم تحليل أنماط النوم لدى المراهقين خلال أيام الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب تقييم حالتهم النفسية ورصد أي أعراض اكتئابية.

وأكدت الباحثة أن الاكتئاب يعد أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة بين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاما، موضحة أن مفهوم الإعاقة هنا يشمل صعوبة أداء الأنشطة اليومية، مثل التغيب عن العمل أو التأخر عنه، وعدم القدرة على تحمل المسؤوليات، ما يبرز أهمية النوم الكافي كعامل داعم للصحة النفسية وجودة الحياة.