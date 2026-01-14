إعلان

فنون شعبية صينية على المسرح الصغير بالأوبرا.. غدا

كتب- محمد لطفي:

01:00 ص 14/01/2026
    فنون شعبية صينية على المسرح الصغير (2)

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع مؤسسة الصين للأدب والفنون والمركز الثقافى الصينى بالقاهرة تحت عنوان "بهجة الربيع الصينى"، حفلاً فى السابعة والنصف مساء غد الخميس 15 يناير على المسرح الصغير بالأوبرا.

يتضمن البرنامج مختارات من أشكال الفنون الشعبية التقليدية فى الصين والتى تجمع الموسيقى، الغناء والإستعراض يؤديها كل من ماتشوو سيتونج، سون هايانج، يان جياباو، إيجور شيشوف، سونج جينج، لى جيجن زوجو، جو سيكين بيليج، ليو كوانهى، وينج رين كانج، جيانج كون، داى تشى تشينج وضيوف الشرف ما تشوو سيتونج وعصام أحمد محمد خليل .

يأتى الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا الهادفة إلى مد جسور التواصل الإبداعى مع مختلف الثقافات العالمية ويعكس رسالة تعزيز الحوار بين الشعوب لترسيخ قيم التفاهم والمحبة عبر الفنون.

المسرح الصغير دار الأوبرا فنون شعبية صينية

