ترامب: قريبًا تصلني حصيلة القتلى في إيران وسأتصرف بناءً على ذلك



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران حاضرة في ذهنه عندما يرى نوع الوفيات التي تحدث هناك، موضحا أنه سيتلقى قريبا حصيلة القتلى وسيتصرف بناء على ذلك.

أضاف ترامب: "نعتقد أننا سنحصل على أرقام دقيقة، وسأحصل عليها في غضون 20 دقيقة تقريبا، سنحصل على أرقام دقيقة بشأن ما يحدث فيما يتعلق بالقتل".

وقال: "يبدو أن عدد القتلى كبير، لكننا لا نعرف ذلك على وجه اليقين بعد، سأعرف وسنتصرف بناء على ذلك".

وفي تصريحاته لقناة "سي بي إس"، أكد ترامب، قائلا: "لا نريد أن نرى ما يحدث في إيران، وإذا كانوا يريدون تنظيم احتجاجات، فهذا أمر، أما عندما يبدأون بقتل الآلاف من الناس، والآن تتحدثون لي عن عمليات الإعدام شنقا، فسنرى كيف ستكون عواقب ذلك عليهم لن تكون النتائج جيدة لهم".

وعندما سئل عن تعريف شكل الانتصار على إيران، ذكر ترامب: "الضربات التي استهدفت فنزويلا، والبغدادي، وسليماني، والمنشآت النووية الإيرانية".

وأفادت قناة "سي بي إس" نقلا عن مصادر، أن هناك تقييمات غير مؤكدة ترجح تجاوز عدد الضحايا أثناء الاحتجاجات في إيران الـ12 ألف شخص، فيما قال مسؤول إيراني، إن نحو 2000 شخص، بينهم أفراد من قوات الأمن، قتلوا خلال الاحتجاجات.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين في دول خليجية، أن إدارة ترامب أبلغت حلفاءها بأن الهجوم على إيران أصبح "محتملا أكثر من عدمه".

يذكر أن قوات الأمن الإيرانية قد أكدت بأن الوضع في إيران يستقر تدريجيا، ومن المتوقع أن يعود إلى طبيعته تماما خلال الأيام القادمة، بما في ذلك استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت.

هذا وأدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، التدخل الخارجي التخريبي في العمليات السياسية الداخلية في إيران، مؤكدة أن التهديدات الصادرة من واشنطن بضرب إيران "غير مقبولة على الإطلاق"، وفقا لروسيا اليوم.