ترامب يتوعد إيران بـ"إجراءات قوية" إذا أعدمت المتظاهرين

كتب : محمود الطوخي

11:56 م 13/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- محمود الطوخي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ "إجراء قوي للغاية" إذا أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام المتظاهرين المناهضين للحكومة هذا الأسبوع، محذرا النظام من أن العواقب "لن تكون حميدة" وأنه سيدفع ثمنا باهظا لأي عنف.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، ردا على سؤال حول استراتيجيته: "الهدف النهائي هو الفوز. أنا أحب الفوز"، مستعرضا سجله العسكري الذي يتضمن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واغتيال زعيم القاعدة أبو بكر البغدادي وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كدليل على جديته.

وأشار ترامب إلى علمه بمقتل أعداد كبيرة، فيما نقلت مصادر لشبكة "سي بي إس" مخاوف من أن عدد القتلى قد يتراوح بين 12 ألفا و20 ألف شخص، مستشهدة بمقاطع فيديو تظهر أكياس جثث مصطفة في مشرحة بطهران.

وأكد ترامب إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل، مجددا وعده للمواطنين بأن "المساعدة في الطريق" بأشكال مختلفة، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية، مشيرا إلى الغارات التي استهدفت المنشآت النووية العام الماضي.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي نيكولاس مادورو أبو بكر البغدادي الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني

