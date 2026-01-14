بالرشاشات والطيران.. قوات قسد تستهدف نقاطا للجيش السوري في حلب



وكالات

قال مصدر عسكري، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، استهدفت نقاطا للجيش السوري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ووفق المصدر، فإن الاستهداف طال أيضا منازل الأهالي بمحيط قرية حميمة شرق حلب.

وأكد المصدر، أن الاستهداف تم بالرشاشات الثقيلة والطيران المسير، مضيفا أن الجيش السوري "يرد على مصادر النيران".

ويوم الثلاثاء، أكد محافظ حلب عزام الغريب، أن الجيش السوري "سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي عمليات إجرامية تهدّد سلامة المواطنين وأمن مدينة حلب".

وأوضح الغريب في منشور عبر منصة "إكس"، أن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري حدّدت مناطق شرق مدينة حلب باللون الأحمر، نظرا لاستمرار تنظيم قسد وميليشيا PKK الإرهابية وبقايا فلول النظام البائد في حشد مجاميعهم واتخاذ هذه المواقع منطلقا للطائرات المسيّرة والهجمات الإجرامية التي تستهدف أمن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إعلان هذه المناطق مناطق عسكرية مغلقة بدءا من الثلاثاء، داعيا الأهالي إلى الابتعاد عنها حفاظا على أرواح المدنيين، ومنعا لاستخدامها كمنطلق للاعتداءات.

وأعلن الجيش السوري، الثلاثاء، أنه أحبط محاولة من "قسد" لتلغيم وتفجير جسر يربط بين قريتي رسم الإمام ورسم الكروم، قرب مدينة دير حافر شرقي حلب، وفقا لسكاي نيوز.