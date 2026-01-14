إعلان

بالرشاشات والطيران.. قوات قسد تستهدف نقاطا للجيش السوري في حلب

كتب : مصراوي

01:31 ص 14/01/2026

قوات قسد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال مصدر عسكري، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، استهدفت نقاطا للجيش السوري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ووفق المصدر، فإن الاستهداف طال أيضا منازل الأهالي بمحيط قرية حميمة شرق حلب.

وأكد المصدر، أن الاستهداف تم بالرشاشات الثقيلة والطيران المسير، مضيفا أن الجيش السوري "يرد على مصادر النيران".

ويوم الثلاثاء، أكد محافظ حلب عزام الغريب، أن الجيش السوري "سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي عمليات إجرامية تهدّد سلامة المواطنين وأمن مدينة حلب".

وأوضح الغريب في منشور عبر منصة "إكس"، أن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري حدّدت مناطق شرق مدينة حلب باللون الأحمر، نظرا لاستمرار تنظيم قسد وميليشيا PKK الإرهابية وبقايا فلول النظام البائد في حشد مجاميعهم واتخاذ هذه المواقع منطلقا للطائرات المسيّرة والهجمات الإجرامية التي تستهدف أمن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إعلان هذه المناطق مناطق عسكرية مغلقة بدءا من الثلاثاء، داعيا الأهالي إلى الابتعاد عنها حفاظا على أرواح المدنيين، ومنعا لاستخدامها كمنطلق للاعتداءات.

وأعلن الجيش السوري، الثلاثاء، أنه أحبط محاولة من "قسد" لتلغيم وتفجير جسر يربط بين قريتي رسم الإمام ورسم الكروم، قرب مدينة دير حافر شرقي حلب، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات قسد قسد قوات سوريا الديمقراطية الجيش السوري حلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إحداهن حارس مرمى".. حكاية بنات عبد الواحد مع كرة القدم
مصراوي ستوري

"إحداهن حارس مرمى".. حكاية بنات عبد الواحد مع كرة القدم
"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها
زووم

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها
رسائل تحذير جديدة للإسرائيليين: أضواء سماء منتصف الليل ليست نجوما
شئون عربية و دولية

رسائل تحذير جديدة للإسرائيليين: أضواء سماء منتصف الليل ليست نجوما
ترامب: قريبًا تصلني حصيلة القتلى في إيران وسأتصرف بناءً على ذلك
شئون عربية و دولية

ترامب: قريبًا تصلني حصيلة القتلى في إيران وسأتصرف بناءً على ذلك
هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
زووم

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان