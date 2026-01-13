إعلان

تجربة فريدة من نوعها.. متحف ياباني يمنع دخول الزوار بالأحذية

كتبت- شيماء مرسي

06:20 م 13/01/2026 تعديل في 10:29 م

متحف ياباني يمع دخول الزوار بالأحذية

يقدم متحف "تيم لاب بلانيتس طوكيو" الشهير تجربة فريدة من نوعها للزوار وهي الدخول بدون أحذية.

ويقع المتحف في طوكيو باليابان ويضم 4 معارض فنية ضخمة وحديقتين، ويتنقل الزوار في أرجاء المتحف بين الماء.

وافتتح المتحف في يوليو 2018، وسيظل مفتوحا للزوار حتى أواخر عام 2027، وفقا لـ "tokyocheapo".

ويعد المتحف تحفة فنية تزخر بالمرايا والطحالب والزهور وبرك المياه، حيث يعد تجربة فريدة من نوعها.

ما مدى نظافة المتحف؟

أوضح موقع المتحف الإلكتروني أن المعروضات بما فيها الماء يتم معالجتها بهيبوكلوريت الصوديوم، وهو عامل تنظيف وتطهير وتبييض.

نصائح يجب معرفتها قبل زيارة المتحف

-يوفر المتحف مناشف ليتمكن الزوار من تجفيف أنفسهم، وفقا لـ "travelnoire".

-يمنع الزوار من دخول الغرف التي تحتوي على أعمال فنية وهم مبللون.

-وفر متحف تيم لاب بلانيت سراويل قصيرة وخزائن مجانية للإيجار لمن يرغب في تغيير ملابسه.

-يجب على الزوار حاملي التذاكر الانتظار من 30 إلى 90 دقيقة للدخول عند الوصول.

-يجب على الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة أو الخوف من المرتفعات أو تشنجات العضلات أو غيرها من الحالات الصحية، توخي الحذر عند الحضور.

-الدخول مجاني للأطفال وخصم خاص للزوار ذوي الاحتياجات الخاصة.

