منها زيادة الوزن.. 4 عوامل تجعلك عرضة للأزمة القلبية

الأزمة القلبية هي حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، مما يؤدي إلى تلف أو موت خلايا القلب.

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية، وإليك 4 منها، بما في ذلك زيادة الوزن، وفقًا لـ medicalxpress.

زيادة الوزن والسمنة

تزيد السمنة بشكل مباشر وغير مباشر من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك الأزمة القلبية.

ترتبط السمنة بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). هذه الدهون الزائدة تتراكم على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين (تصلب الشرايين) وتضيقها، مما يعيق تدفق الدم إلى القلب.

ارتفاع ضغط الدم

غالبًا ما ترتبط السمنة بارتفاع ضغط الدم، الذي يرهق القلب ويدمر الشرايين بمرور الوقت.

السكري

تزيد السمنة بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهو عامل خطر رئيسي آخر لأمراض القلب.

يمكن أن تسبب السمنة زيادة في مستويات الالتهاب في الجسم، مما يؤثر سلبًا على صحة الأوعية الدموية.

التدخين (بما في ذلك التدخين السلبي)

يؤدي دخان التبغ إلى تلف جدران الشرايين، مما يسهل تراكم اللويحات الدهنية التي تسبب تضيق وانسداد الشرايين.

تقليل الأكسجين

يخفض التدخين مستويات الأكسجين في الدم، مما يجبر القلب على العمل بجهد مضاعف لضخ الدم، ويزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تجلط الدم

يزيد التدخين من لزوجة الدم، مما يزيد من خطر تكون الجلطات الدموية التي يمكن أن تسد الشرايين وتسبب الأزمة القلبية.

التدخين السلبي

حتى التعرض للتدخين السلبي (دخان السجائر الذي يخرج من المدخنين) يمكن أن يضر بالقلب والأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية.

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم الشرياني):

إجهاد القلب والشرايين

يضغط ارتفاع ضغط الدم المزمن على القلب والشرايين بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تضرر جدران الشرايين وزيادة سمكها وتصلبها (تصلب الشرايين).

ضعف عضلة القلب

بمرور الوقت، قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تضخم عضلة القلب وتلفها، مما يقلل من كفاءتها في ضخ الدم، ويزيد من خطر الإصابة بفشل القلب والنوبات القلبية.

الذبحة الصدرية

قد يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى القلب بسبب تضيق الشرايين إلى آلام في الصدر تُعرف بالذبحة الصدرية.

داء السكري

تلف الأوعية الدموية

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الشرايين التي تغذي القلب.

تراكم اللويحات

يزيد مرض السكري من خطر تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين (تصلب الشرايين)، مما يؤدي إلى تضيقها وانسدادها.