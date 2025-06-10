4 أسباب وراء التهاب المرارة.. وأعراض غير متوقعة

التهاب المرارة من المشكلات الصحية التي قد تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تُشخّص وتعالج مبكرًا.

وعلى الرغم من أن الألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن هو العرض الأشهر، إلا أن هناك أعراضًا أخرى أقل شيوعًا قد يُغفلها الكثيرون.

كما تختلف أسباب الالتهاب بين عوامل متعلقة بنمط الحياة وأخرى مرضية قد تكون خفية.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأسباب المؤدية إلى التهاب المرارة، إلى جانب أعراض قد لا تخطر على البال، وفق موقع "ويب ميد الطبي".

1. حصوات المرارة (Gallstones)

أكثر من 90% من حالات التهاب المرارة ترتبط بوجود حصوات تسد القناة الصفراوية.

تتشكل هذه الحصوات غالبًا من الكوليسترول أو الأملاح الصفراوية، وتعيق تدفق العصارة الصفراوية، مما يؤدي إلى التهيج والالتهاب.

2. العدوى البكتيرية

يمكن أن تؤدي العدوى في الجهاز الهضمي أو الدم إلى التهاب المرارة، خاصة في الحالات التي تضعف فيها مناعة الجسم.

البكتيريا مثل E. coli وKlebsiella تهاجم المرارة مسببة التهابًا حادًا.

3. الصيام الطويل أو التغذية الوريدية

في بعض الحالات، خصوصًا في المرضى الذين يخضعون لتغذية وريدية لفترات طويلة، قد يتراكم الصفراء دون تفريغ منتظم، مما يخلق بيئة مواتية للالتهاب.

4. أورام أو تليفات في القنوات الصفراوية

وجود أورام تضغط على القنوات الصفراوية قد يمنع تصريف العصارة الصفراوية، مما يسبب التهابات مزمنة في المرارة.

في بعض الأحيان، تكون هذه الأورام سرطانية أو ناتجة عن أمراض الكبد المزمنة.

أعراض غير متوقعة قد تشير إلى التهاب المرارة

• الغثيان والقيء المفاجئ

يظهر في المراحل المبكرة وغالبًا ما يُخطئ البعض في تفسيره على أنه نزلة معوية أو عسر هضم.

• ألم في الكتف الأيمن أو الظهر

بسبب اشتراك الأعصاب بين المرارة وأماكن أخرى في الجسم، قد يشعر المريض بألم منتشر لا يبدو مرتبطًا بالبطن.

• ارتفاع طفيف في درجة الحرارة

الحمى البسيطة قد تكون أولى علامات وجود التهاب داخلي، وغالبًا ما تُهمل أو تُنسب للإرهاق.

• اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

يحدث عند انسداد القنوات الصفراوية كليًا، مما يؤدي إلى تسرب الصفراء إلى الدم.