كتبت- أسماء العمدة:

لا تأتي السكتة الدماغية دائما على شكل ألم مفاجئ أو فقدان للوعي؛ ففي كثير من الأحيان يسبقها إنذار صامت يظهر في العين، لكن كثيرين يهملونه ولا يدركون خطورته.

ووفقًا لما ورد عبر موقع healthline، فإن العين قد تكشف عن مؤشرات تنبهك إلى وجود مشكلة خطيرة في تدفق الدم إلى الدماغ، وأن تجاهلها قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

1- تشوش مفاجئ أو فقدان الرؤية في إحدى العينين

إذا حدث فقدان مفاجئ للرؤية لو لثوان فهذا يُعد من أخطر العلامات، ويحدث ذلك بسبب ضعف مؤقت في وصول الدم إلى جزء من الدماغ المسؤول عن الإبصار.

الأطباء يعتبرونه جرس إنذار قد يسبق السكتة الدماغية بفترة قصيرة.

متي يبدأ القلق؟

إذا حدث التشوش فجأة

إذا اختفت الرؤية من عين واحدة ثم عادت

إذا ترافق مع دوخة أو تنميل في الوجه

2- رؤية ومضات ضوء قوية أو خطوط تتحرك أمام العين

رؤية ومضات أو خيوط ضوئية مفاجئة ليست دائمًا مؤشرًا على مشكلة بسيطة، قد تكون علامة على اضطراب الأوعية الدموية بالدماغ أو شبكية العين، خاصة إذا جاءت بشكل مفاجئ ومصحوبة بصداع شديد.

3- ازدواج الرؤية المفاجئ

الزغللة العادية قد تنتج عن الإرهاق، لكن ازدواج الرؤية الحاد والمفاجئ يشير غالبًا إلى مشكلة في أعصاب العين أو مركز التوازن في الدماغ، وقد يدل على بداية سكتة دماغية صغيرة تحتاج تدخلاً سريعًا لتجنب تطور الحالة.

احذر إذا جاء معها:

- تنميل في اليد أو القدم

- صعوبة في الكلام

- قوي غير معتاد

