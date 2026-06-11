قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيست إن إيران لا تستطيع التأثير على الولايات المتحدة بالشكل الذي تستطيع واشنطن التأثير به عليها، مؤكدا أن الضربات التي ستتلقاها إيران الليلة ستعزز الموقف الدبلوماسي ومصالح الجيش الأمريكي.

وأضاف هيجيست، خلال زيارته للقاعدة الأمريكية في كوبا اليوم الخميس، أن فريق التفاوض برئاسة نائب الرئيس وجيه دي فانس، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مستعد لإبرام صفقة عظيمة تفيد إيران.

وأكد وزير الحرب الأمريكي، أنه إذا اختارت إيران رفض المفاوضات، فستواجه مجدداً ضربات من القيادة المركزية الأمريكية الليلة بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح هيجيست، أن ترامب مستعد للقتال إذا لزم الأمر، لكنه منح إيران فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق.

واتهم وزير الحرب الأمريكي، طهران باختيار "الألاعيب والمماطلة" بدلا من استغلال فرصة الوصول إلى صفقة.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي، أن استمرار إيران في المناورة سيدفع ترامب إلى إحالة الملف إلى وزارة الحرب بشكل فوري.

وتابع وزير الحرب الأمريكي: "إذا كنا بحاجة إلى التفاوض بالقنابل فسنفعل ذلك، ولا يوجد طرف في العالم أفضل منا في هذا المجال".

وأشار إلى وجود توافق تام بين وزارة الحرب الأمريكي والبيت الأبيض وفريق التفاوض، مؤكداً أن أهداف القصف المقرر تنفيذه الليلة مخصصة لفرض الشروط الأمريكية وبسط السيطرة.