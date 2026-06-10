مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الإقبال على الفواكه المنعشة التي تجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة، ويأتي البطيخ في مقدمة هذه الخيارات بفضل احتوائه على نسبة كبيرة من الماء والعناصر الغذائية المهمة، لكن ما تأثير تناول هذه الفاكهة يوميا على الجسم؟.

تأثير البطيخ على الجهاز المناعي



يحتوي البطيخ على نسب جيدة من فيتاميني A وC، وهما من العناصر الأساسية لتعزيز مناعة الجسم، كما يضم مركبات نباتية مفيدة مثل الليكوبين والبيتا كاروتين، والتي تلعب دورا في دعم الدفاعات الطبيعية للجسم والمساعدة في مواجهة الالتهابات المختلفة.

هل تناول البطيخ يعزز ترطيب الجسم؟



البطيخ من أكثر الفواكه احتواء على الماء، ما يجعله خيارا مثاليا للمساعدة في الحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة خلال الأجواء الحارة، كما يحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساهم في الحفاظ على توازن السوائل والإلكتروليتات، ومع ذلك، ينصح بتناوله باعتدال لتجنب أي آثار غير مرغوبة، بحسب موقع eatingwell.

دور البطيخ في الحفاظ على صحة القلب



يساعد الليكوبين الموجود في البطيخ على تحسين بعض المؤشرات المرتبطة بصحة القلب، مثل مستويات الكوليسترول وسكر الدم، بالإضافة إلى ذلك، يتميز البطيخ بخلوه الطبيعي من الدهون والكوليسترول والصوديوم، ما يجعله خيارا مناسبا ضمن نظام غذائي داعم لصحة القلب والأوعية الدموية.

البطيخ قد يحميك من أمراض خطيرة



يوفر البطيخ مجموعة من مضادات الأكسدة الفعالة التي تساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، الأمر الذي قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها أمراض القلب وبعض أنواع السرطان والاضطرابات العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر.

تأثير البطيخ على مستويات السكر بالدم



رغم احتواء البطيخ على سكريات طبيعية، فإن وجود الألياف الغذائية يساهم في تقليل تأثيره على مستويات السكر في الدم مقارنة بالعديد من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات المضافة، ما يجعله خيارا يمكن تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.





