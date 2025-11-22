5 أعراض تؤكد وجود حساسية في الجلد يجب الانتباه لها
كتب : نرمين ضيف الله
حساسية الجلد
تظهر حساسية الجلد من دون مقدمات، وغالبًا ما تكون استجابة مناعية مبالغًا فيها تجاه مادة يراها الجسم مهددة.
5 أعراض تشير إلى وجود حساسية في الجلد وفق "هيلث لاين".
1- احمرار وتهيج في المنطقة المصابة
الاحمرار من أولى العلامات الشائعة عند التعرض لمادة محفزة للحساسية، ويظهر نتيجة توسع الأوعية الدموية في الجلد.
2- حكة مستمرة أو شديدة
الحكة علامة أساسية في معظم أنواع الحساسية الجلدية، وقد تكون متقطعة أو مستمرة بحسب قوة التفاعل.
3- طفح جلدي أو بقع بارزة
تظهر بقع حمراء أو بثور صغيرة نتيجة رد فعل مناعي مباشر على الجلد.
4- تورم خفيف إلى متوسط
يحدث التورم عندما تتراكم السوائل في الأنسجة كرد فعل للجهاز المناعي تجاه مسببات الحساسية.
5- جفاف وتقشر الجلد
في بعض الحالات، تتسبب الحساسية في فقدان الجلد لزيوته الطبيعية، ما يؤدي إلى جفافه وتقشره، خصوصًا في حالات الأكزيما التحسسية.