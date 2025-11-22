إعلان

5 أعراض تؤكد وجود حساسية في الجلد يجب الانتباه لها

كتب : نرمين ضيف الله

10:00 ص 22/11/2025

حساسية الجلد

تظهر حساسية الجلد من دون مقدمات، وغالبًا ما تكون استجابة مناعية مبالغًا فيها تجاه مادة يراها الجسم مهددة.

5 أعراض تشير إلى وجود حساسية في الجلد وفق "هيلث لاين".

1- احمرار وتهيج في المنطقة المصابة

الاحمرار من أولى العلامات الشائعة عند التعرض لمادة محفزة للحساسية، ويظهر نتيجة توسع الأوعية الدموية في الجلد.

2- حكة مستمرة أو شديدة

الحكة علامة أساسية في معظم أنواع الحساسية الجلدية، وقد تكون متقطعة أو مستمرة بحسب قوة التفاعل.

3- طفح جلدي أو بقع بارزة

تظهر بقع حمراء أو بثور صغيرة نتيجة رد فعل مناعي مباشر على الجلد.

4- تورم خفيف إلى متوسط

يحدث التورم عندما تتراكم السوائل في الأنسجة كرد فعل للجهاز المناعي تجاه مسببات الحساسية.

5- جفاف وتقشر الجلد

في بعض الحالات، تتسبب الحساسية في فقدان الجلد لزيوته الطبيعية، ما يؤدي إلى جفافه وتقشره، خصوصًا في حالات الأكزيما التحسسية.

حساسية الجلد

