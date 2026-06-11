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تحرك جديد لحل ملفات الضرائب الخاصة بالمحامين - تفاصيل

كتب : أحمد العش

12:04 ص 11/06/2026
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    نقيب المحامين يبحث مع وزير المالية أزمة الضرائب الخاصة بأعضاء النقابة (3)
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    نقيب المحامين يبحث مع وزير المالية أزمة الضرائب الخاصة بأعضاء النقابة (2)

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التقى الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث المشكلات الضريبية التي تواجه المحامين، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها بما يحقق الاستقرار المهني ويحفظ حقوقهم.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين نقابة المحامين ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، لوضع آليات واضحة وعادلة لمعالجة الملفات الضريبية العالقة الخاصة بالمحامين.

بدء عمل لجنة مشتركة لحل المشكلات الضريبية

أكد وزير المالية، من جانبه، حرص الوزارة على التعاون الكامل مع نقابة المحامين لإنهاء كافة الإشكاليات الضريبية، موجهًا ببدء أعمال اللجنة المشكلة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لوضع التصورات والحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وشدد الوزير على أن الهدف هو الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المهنة، وتدعم الاستقرار داخل الوسط القانوني.

ويذكر أن اللقاء شهد حضور كل من: رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وعبدالمجيد هارون أمين صندوق نقابة المحامين، والسيد جابر عضو مجلس النقابة، وإبراهيم عبدالحليم مسؤول ملف الضرائب بالنقابة، في إطار التنسيق المشترك بين الأطراف المعنية.

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