انتبه.. 5 علامات تدل على تمزق الأربطة

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 ص 22/11/2025

تمزق الأربطة

تمزق الأربطة يحدث عندما تتعرض الأشرطة القوية التي تربط العظام ببعضها إلى ضغط شديد أو التواء، مما يؤدي إلى تلف جزئي أو كامل في الأنسجة.

5 أعراض تشير إلى تمزق الأربطة وفق لما جاء في "Mayo Clinic".

صوت فرقعة أو طقطقة لحظي

كثير من المرضى يسمعون أو يشعرون بـ فرقعة عند الإصابة، وهي علامة شائعة لتمزق في الرباط.

ألم حاد وفوري

الألم غالبًا ما يكون شديدًا فور الحادثة، وقد يستمر عند تحريك المفصل أو محاولة استخدامه.

تورم سريع

بعد الإصابة، يتراكم السائل حول المفصل خلال ساعات، مما يسبب انتفاخًا ملحوظًا.

كدمات حول موقع الإصابة

نتيجة تمزق الأوعية الدموية الصغيرة قرب الرباط، قد تظهر كدمات حول المفصل المصاب.

شعور بعدم استقرار المفصل أو انزلاق

الشخص يشعر أن المفصل غير ثابت أو سيلتوي أو لا يستطيع الاعتماد عليه عند المشي أو الوقوف، خصوصًا في حالات التمزقات الكبيرة.

تمزق الأربطة 5 إشارات مهمة الأعراض

