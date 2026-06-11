قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيست، إنه كان أمام إيران فرصة لإبرام صفقة جيدة لكنها لم تفعل ذلك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنهم يماطلون.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي، أثناء زيارته للقاعدة الأمريكية في كوبا اليوم الأربعاء، أن القيادة المركزية الأمريكية قامت بعمل رائع في حصار إيران ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وأكد هيجيست، أن الحصار التي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران متين وصارم، من أجل حماية ناقلات النفط والسفن التجارية للمرور عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتمكن من وقف الملاحة.

وأشار وزير الحرب الأمريكي، إلى أن إيران هي الطرف الأضعف، مؤكدًا أن الهجوم الذي ستنفذه الولايات المتحدة اليوم أو غدا سيكون قويا.

وتابع وزير الحرب الأمريكي: "سنقصف منشآت رئيسية في إيران، والضربات الليلة ستكون واضحة وقوية، وأمام إيران خيار الرد أو التفاوض ولدينا فريق تفاوض رائع".

وأوضح وزير الحرب الأمريكي، أن العمليات العسكرية ضد إيران تهدف لإعطاء طهران فرصة لإبرام صفقة وترامب أفضل صانع صفقات بالعالم ومستعد للاتفاق.

وذكر وزير الحرب الأمريكي، أنه من مصلحة إيران قبول الصفقة المعروضة الآن وتجنب التصعيد، قائلا: "إذا رفضت إيران الاتفاق فسيتعين عليها مواجهة خطط عسكرية صارمة اطلعت عليها للتو".

ولفت وزير الحرب الأمريكي، إلى أن القوات الأمريكية ستضرب إيران بقوة وفقًا لشروطها وعلى أهداف تخدم مصالحها العملياتية، مؤكدا أنه سيتم استهداف القدرات التي تسعى إيران إلى امتلاكها.