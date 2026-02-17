إعلان

أعراض تحذيرية تكشف الإصابة بالتهاب المرارة

كتب : مصراوي

01:30 ص 17/02/2026

تعبيرية

التهاب المرارة من الحالات الصحية الشائعة التي تؤثر على الجهاز الهضمي، وتتراوح شدته بين المزمن والخفيف إلى الحاد والشديد.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك الأعراض والأسباب وعوامل الخطر تساعد على التعرف على الحالة مبكرا وتجنب المضاعفات الخطيرة.

علامات التهاب المرارة

التهاب المرارة من الحالات الصحية التي يمكن أن تكون مزعجة، ويظهر بأعراض مختلفة حسب شدته، من أبرز هذه الأعراض:

ألم البطن.

الغثيان والقيء.

الحمى.

انتفاخ البطن.

ما هو السبب الرئيسي لالتهاب المرارة؟

حصوات المرارة السبب الأكثر شيوعا لالتهاب المرارة، سواء كان حادا أو مزمنا، تتكون الحصوات من بقايا الصفراء المتصلبة، وتتشكل في قاع المرارة، لكنها تنتقل وتعلق في القنوات الصفراوية أو فتحة المرارة.

الحصوة التي تعيق تدفق الصفراء تسبب التهاب المرارة الحاد، وتتفاقم الحالة مع تورم المرارة.

الحصوات المتحركة تسبب انسدادا جزئيا متقطعا، ما يؤدي إلى التهاب المرارة المزمن ويظهر بعد تناول وجبات دسمة.

عوامل الخطر للإصابة بالتهاب المرارة

تزداد احتمالية الإصابة لدى الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة، وتشمل عوامل الخطر:

كون الشخص امرأة أو حامل.

السمنة أو فقدان الوزن بسرعة.

مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول.

العمر أكثر من 40 عاما.

مضاعفات التهاب المرارة

يؤدي التهاب المرارة غير المعالج إلى مشكلات صحية خطيرة، منها:

إصابة الكبد، القنوات الصفراوية، أو البنكرياس (التهاب البنكرياس).

ضعف الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

التهاب مزمن يسبب تليف المرارة وضعف وظائفها.

تورم يؤدي إلى الغرغرينا.

ثقب المرارة، ما يؤدي إلى التهاب الصفاق وخطر حدوث خراج أو تسمم الدم.

