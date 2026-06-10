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تاريخ مشاركات منتخب مصر السابقة في كأس العالم

كتب : محمد الميموني

11:44 م 10/06/2026 تعديل في 11:59 م
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تتجه الأنظار غدًا الخميس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أزتيكا المكسيكي لمشاهدة أول مباراة في افتتاح كأس العالم بين منتخب جنوب أفريقيا و المكسيك في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026

ويستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم تاريخ مشاركات منتخب مصر السابقة في كأس العالم

3 مشاركات في كأس العالم

خاض 7 مباريات في كأس العالم

عدد التعادلات 2

سجل 5 أهداف في كأس العالم

عدد الخسارة في كأس العالم 5

دخل في مرمى 12 هدفًا في كاس العالم

الهدافين المصريين التاريخيين قبل مونديال 2026

1 - عبد الرحمن فوزي

2 - محمد صلاح

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا،.

كأس العالم (4)

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محمد صلاح عبد الرحمن فوزي منتخب مصر كأس العالم

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