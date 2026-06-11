صدمة لميسي ورونالدو.. كمبيوتر أوبتا يتوقع بطل كأس العالم 2026

ساعات قليلة تفصل جماهير كرة القدم حول العالم عن انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وقبل ضربة البداية، كشف الحاسوب الخارق التابع لشركة "أوبتا" المتخصصة في تحليل وإحصائيات كرة القدم عن توقعاته لهوية المنتخب الأقرب للتتويج بلقب كأس العالم 2026، وذلك وفقًا لآلاف عمليات المحاكاة التي أجرتها الشركة اعتمادًا على نتائج المنتخبات ومستويات اللاعبين والإحصائيات الحديثة.

ووفقًا للتوقعات التي نشرتها "أوبتا" يوم 10 يونيو 2026، تصدر منتخب إسبانيا قائمة المرشحين للفوز باللقب بنسبة بلغت 16%، ليأتي في المركز الأول بين جميع المنتخبات المشاركة.

كما أشارت التوقعات إلى أن المنتخب الإسباني يعد الفريق الوحيد الذي تجاوز حاجز 50% في فرص التأهل إلى الدور ربع النهائي، وهو ما يعكس قوة "الماتادور" قبل انطلاق البطولة.

وحل منتخب فرنسا في المركز الثاني بنسبة 12.9%، فيما جاء منتخب إنجلترا ثالثًا بنسبة 10.8%، بينما احتل منتخب الأرجنتين حامل لقب النسخة الماضية المركز الرابع بنسبة 10.1%، ليظل ضمن أبرز المرشحين للاحتفاظ بالكأس رغم صعوبة المهمة في ظل المنافسة القوية المنتظرة.

وجاء منتخب البرتغال في المركز الخامس بنسبة 7.1%، مستفيدًا من النتائج القوية التي حققها خلال الفترة الأخيرة.

أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026 بحسب أوبتا:

إسبانيا: 16%

فرنسا: 12.9%

إنجلترا: 10.8%

الأرجنتين: 10.1%

البرتغال: 7.1%

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا موزعين على 12 مجموعة، كما تشهد النسخة الحالية أول تنظيم مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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