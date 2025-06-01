وجبة تزيد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 55%.. احذرها

حذر أخصائي الأورام الأمريكي تيم تويتان من أن الاستهلاك المنتظم للنودلز الفورية يرفع بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان المعدة المميت.

وأوضح الدكتور تيم" في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح تضعف بطانة المعدة، مما يهيئ بيئة مناسبة لنمو بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori)، وهي واحدة من أقوى مسببات سرطان المعدة.

وأشار تويتان أن النظام الغذائي عالي الملح قد يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة بنسبة تصل إلى 55%، وتزداد النسبة بشكل مضاعف في حال وجود بكتيريا H. pylori.

وتعد "النودلز الفورية" ضمن قائمة الأطعمة المصنعة عالية الصوديوم، إلى جانب اللحوم المعالجة مثل الهوت دوغ والنقانق، والشوربات المعلبة، والأطعمة المحفوظة بالملح.

ولذلك، ينصح الطبيب بتقليل استهلاك الملح إلى ملعقة صغيرة واحدة يومياً كحد أقصى، تماشياً مع توصيات هيئة الصحة البريطانية (NHS).

ما هي بكتيريا H. pylori؟

تُصيب هذه البكتيريا حوالي 40% من الناس، وغالباً لا تظهر أعراض في البداية، لكنها قد تسبب قرحة المعدة، وعسر الهضم، والانتفاخ والغثيان. وإذا تُركت دون علاج، يمكن أن تتحول إلى عامل رئيسي للإصابة بسرطان المعدة، خصوصاً مع زيادة تناول الملح. ويمكن تشخيص الإصابة عبر تحليل الدم أو البراز أو اختبار التنفس، ويُعالج الأمر بالمضادات الحيوية.

أظهرت دراسة بريطانية شملت أكثر من 470 ألف شخص أن تناول الملح بشكل منتظم يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41% مقارنة بمن لا يضيفونه إلى طعامهم.

كما وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة "British Journal of Cancer" أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح تضاعف خطر الإصابة بسرطان المعدة.

والأكثر خطورة، أن نسب الإصابة بسرطان المعدة بين الشباب تحت سن 50 في تزايد سنوي بنسبة 2%، وغالباً ما يُكتشف المرض في مراحل متقدمة، مع معدل بقاء منخفض لا يتجاوز 4% في بعض الحالات.

والقلق الأكبر يكمن في الأطفال الذين يستهلكون هذه الأطعمة بكثرة، حيث تظهر عليهم علامات مبكرة لمشاكل القلب والسكري منذ سن 3 سنوات فقط.

هذا التحذير يعيد التأكيد على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والحد من الأطعمة المصنعة والمحتوية على كميات عالية من الملح، للحفاظ على صحة المعدة والوقاية من أمراض خطيرة قد تكون مهددة للحياة.

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