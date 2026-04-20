قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن العديد من القرارات الاقتصادية والإصلاحات، خاصة في ملفات الجمارك والاستثمار، جرى اتخاذها في إطار توافق عام داخل الدولة، مع إدراك أن أي قرار يحمل دائمًا عبئًا سياسيًا يتحمله رئيس الجمهورية في النهاية.

وأشار د."محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، إلى أن ما تم عرضه من إجراءات شاركت فيه وزارات المالية والاستثمار والبنك المركزي والتجارة، يعكس حجم التنسيق المؤسسي في إدارة الملفات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

تقييم أداء الحكومات.. بين الإنجاز والطموح

وعن تقييمه لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ عام 2018 وحتى الآن، أوضح د."محيي الدين" أنه لا يتحدث من داخل الحكومة، وإنما يقدم قراءة عامة تستند إلى التجربة والسياق، مؤكدًا أنه لا يتناول الأشخاص بقدر ما يناقش السياسات والنتائج.

وأضاف أن الحكومة الحالية حققت إنجازات مهمة في عدد من الملفات، من بينها تطوير شبكة الطرق، التي اعتبرها من أبرز مشروعات البنية التحتية التي غيرت شكل الحركة داخل الدولة.

إنجازات صحية وبنية تحتية ملموسة

لفت المبعوث الأممي، إلى أن قطاع الصحة شهد أيضًا تطورات مهمة، من بينها التعامل مع أمراض مزمنة كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر، مثل فيروس التهاب الكبد الوبائي، مؤكدًا أن هذه الملفات لا يمكن إنكار ما تحقق فيها من تقدم.

وشدد على أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بما تم إنجازه في مجالات البنية الأساسية والصحة، باعتبارها خطوات مهمة في مسار التنمية.

الطموح أكبر من المنجز.. ومساحة للتحسن

أوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن ملاحظته الأساسية تتمثل في أن الطموح ما زال أكبر من مستوى الإنجاز، خاصة في ظل توفر الإمكانيات والفرص، ما يفتح المجال لمزيد من التقدم في المرحلة المقبلة.

وأكد أن تقييم السياسات لا يجب أن يكون لحظة زمنية واحدة، بل هو تراكم يمتد عبر فترات مختلفة، يحمل في داخله إيجابيات وسلبيات.

الإنسان في قلب التنمية

تطرق د."محيي الدين" إلى النظرة السكانية، موضحًا أن التعامل مع البشر لا يجب أن يقتصر على كونهم "أرقامًا سكانية"، بل باعتبارهم طاقة إنتاج وإبداع وعطاء.

وأشار إلى أن النمو السكاني في مصر يشهد تراجعًا نسبيًا، لكنه ما زال يمثل تحديًا في إدارة الموارد والخدمات.

مصر.. بين التاريخ والإبداع البشري

اختتم الدكتور محمود محيي الدين، حديثه بالتأكيد على أن مصر، بما تمتلكه من موقع وتاريخ وديموغرافيا، تُصنف كواحدة من أهم الدول في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه دولة غنية برأس المال البشري والإبداع.

وأكد أن النظرة التنموية الصحيحة يجب أن تركز على تحويل المواطن من عبء خدمي إلى طاقة إنتاجية وإبداعية قادرة على دفع التنمية إلى الأمام.

