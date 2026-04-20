يعاني الكثيرون من مرض الكبد الدهني والإمساك، وذلك نتيجة العيش في نمط حياة خامل واتباع عادات غذائية سيئة.

هل توجد علاقة بين الإمساك ومرض الكبد الدهني؟

بالرغم من أن الإمساك ومرض الكبد الدهني قد يبدوان غير مرتبطين، إلا أن هناك علاقة بينهما عبر مسارات التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء.

ورغم أن الإمساك لا يسبب الكبد الدهني بشكل مباشر، فإن الحالتين تظهران معا، غالبا لأنهما يشتركان في عوامل خطر.

ما هو مرض الكبد الدهني؟

يتميز هذا المرض بتراكم الدهون الزائدة في الكبد لدى الأفراد الذين يستهلكون كميات قليلة من الكحول أو لا يستهلكونه على الإطلاق.

ويرتبط الكبد الدهني ارتباطا وثيقا بالسمنة ومقاومة الأنسولين وداء السكري من النوع الثاني واضطراب شحوم الدم، وغالبا ما يكون صامتا في مراحله المبكرة.

ومع ذلك، إذا ترك دون علاج، فقد تتطور إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي والتليف وتشمع الكبد وسرطان الكبد، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ما أسباب الإمساك؟

يعرف الإمساك بقلة عدد مرات التبرز وصعوبة إخراج البراز أو الشعور بعدم الإفراغ الكامل.

وتشمل الأسباب الشائعة انخفاض تناول الألياف وعدم شرب كميات كافية من الماء وقلة النشاط البدني واضطرابات الأمعاء.

كما يسهم التوتر والأدوية واضطرابات التمثيل الغذائي أو الجهاز الهضمي الكامنة في حدوثه.

كيف يمكن أن يؤثر الإمساك المزمن على توازن بكتيريا الأمعاء؟

يمكن أن يسبب الإمساك المزمن إلى اختلال توازن بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي إلى خلل في التوازن الميكروبي للأمعاء، والذي يؤدي دورا في مشكلات الصحة الأيضية.

كيف يربط محور الأمعاء والكبد بين صحة الجهاز الهضمي ووظائف الكبد؟

يربط محور الأمعاء والكبد صحة الجهاز الهضمي بوظائف الكبد عبر الدورة البابية وتنتقل العناصر الغذائية والسموم والمنتجات الميكروبية من الأمعاء مباشرة إلى الكبد.

وعندما تتأثر صحة الأمعاء، نتيجة لاختلال التوازن الميكروبي أو زيادة نفاذية الأمعاء، يؤدي ذلك إلى التهاب منخفض الدرجة واضطرابات أيضية تسهم في الإصابة بمرض الكبد الدهني.

هل يؤثر الإمساك على صحة الكبد بشكل غير مباشر؟

بالرغم من أن الإمساك لا يسبب الكبد الدهني بشكل مباشر، إلا أن طول فترة مرور الطعام في الأمعاء يزيد من التعرض للمستقلبات الضارة، مما يؤثر بشكل غير مباشر على صحة الكبد.

كيف ترتبط صحة الأمعاء بمرض الكبد الدهني؟

كما أن التغيرات في الميكروبات المعوية (اختلال التوازن الميكروبي) ونفاذية الأمعاء تسهم في نشأة مرض الكبد الدهني.

ورغم أن الإمساك بحد ذاته ليس سببا مباشرا، إلا أن طول فترة مرور الطعام في الأمعاء وزيادة التلامس مع المستقلبات التي تكون سامة يؤثران على التركيب الميكروبي ويسببان التهابا طفيفا.

ما هي عوامل الخطر المشتركة؟

نمط الحياة الخامل

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والغنية بالدهون

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

السمنة ومقاومة الأنسولين

ما هي طرق الوقاية؟

زيادة تناول الألياف من خلال الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة

الحفاظ على رطوبة الجسم

ممارسة النشاط البدني بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

اتبع نظام غذائي ونوم منتظم

فقدان الوزن يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من دهون الكبد ويحسن صحة التمثيل الغذائي.

متى يجب استشارة الطبيب؟

لا ينبغي تجاهل الإمساك المزمن أو ألم البطن أو وجود دم في البراز أو فقدان الوزن غير المبرر، لذا يجب على الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالكبد الدهني الخضوع لاختبارات وظائف الكبد والتصوير الطبي للكشف المبكر.

