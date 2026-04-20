حذر طبيب من أن الأشخاص الذين يستيقظون بانتظام في منتصف الليل وهم يعانون من أعراض معينة قد يكونون مصابين بحالة صحية خطيرة، وقد يشير ذلك إلى قصور في القلب.

كيف يحدث قصور القلب؟

ويحدث قصور القلب عادةً عندما يضعف القلب أو يتصلب، مما يؤدي إلى انخفاض قدرته على ضخ الدم بكفاءة في جميع أنحاء الجسم، وهو حالة مزمنة تتفاقم تدريجيا مع مرور الوقت، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

هل يمكن الشفاء من قصور القلب؟

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الشفاء منه بشكل عام، إلا أنه يمكن السيطرة على أعراضه لسنوات عديدة، وكما هو الحال مع أي مشكلة صحية، فإن اكتشاف العلامات التحذيرية مبكرا يتيح الوصول السريع إلى العلاج المناسب.

ولفت أحد الخبراء الانتباه إلى بعض الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها، وفي مقطع فيديو نشر على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك ، قدم الطبيب سوراج كوكاديا، من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، معلومات إضافية.

وقال كوكاديا، المعروف على الإنترنت باسم الدكتور سوج: "ما هو قصور القلب وما هي أعراضه؟، يعتقد الكثير من الناس أن قصور القلب يعني الموت، هذا ليس صحيحا، ولكنه يحدث عندما لا يضخ القلب الدم في جميع أنحاء الجسم بنفس الكفاءة التي كان عليها من قبل".

ما علامات قصور القلب؟

من بين الأعراض التي سلط الضوء عليها الاستيقاظ في منتصف الليل بصعوبة بالغة، ويحدث هذا لأن مرضى قصور القلب غالبا ما يعانون من ضيق التنفس، حتى عند الاستلقاء، وتشمل بعض الأعراض الشائعة ضيق التنفس الشديد عند ممارسة الرياضة أو المشي، وقد يحدث ضيق التنفس حتى في حالة الراحة.

وعادة ما يكون هناك نوع من ضيق التنفس عند الاستلقاء على الظهر، وفي بعض الأحيان قد يستيقظ الناس في منتصف الليل وهم يلهثون بشدة.

ويتوافق هذا مع النصائح الواردة على موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الإلكتروني، والتي تدرج "ضيق التنفس بعد النشاط أو أثناء الراحة" كواحد من "الأعراض الرئيسية" لفشل القلب.

كما أوضح "سوج"، كيف يمكن أن يكشف الضغط على الساق أو الكاحل عن حالة تسمى الوذمة، وإذا استمرت العلامة لعدة ثوان، فقد يشير ذلك إلى قصور في القلب.

وأوضح قائلا: "ثم هناك أيضا تورم الكاحل أو تورم الساق، حيث يوجد شيء يسمى الوذمة الانطباعية، بحيث يمكنك الضغط على التورم فينضغط".

ومع ذلك، حذر من أن هذه العلامات لا تؤكد بالضرورة الإصابة بفشل القلب، مضيفا: "تظهر العديد من هذه الأعراض في حالات مرضية مختلفة، وقد يكون بعضها مجرد اختلاف بسيط عن الأعراض الطبيعية، على سبيل المثال، يعاني الكثير من الناس من تورم الكاحلين في الطقس الحار جدا."

وواصل: "لذا إذا كنت، على سبيل المثال، في العشرين من عمرك، تتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية، ولاحظت أنك تشعر بضيق في التنفس قليلا عند ممارسة الرياضة، فهذا لا يعني أنك تعاني من قصور في القلب، قد يكون ذلك أي عدد من الأشياء المختلفة التي يمكن تشخيصها"، ناصحا بطلب المشورة من طبيب عام إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، من أجل الحصول على تقييم طبي شامل.

ما الأعراض الرئيسية لفشل القلب؟

ضيق التنفس بعد النشاط أو أثناء الراحة

أشعر بالتعب معظم الوقت وأجد ممارسة الرياضة مرهقة

الشعور بالدوار أو الإغماء

تورم الكاحلين والساقين

بعض الأشخاص يعانون أيضا من أعراض أخرى، مثل السعال المستمر، وسرعة ضربات القلب، والدوار، وقد تظهر الأعراض بسرعة (قصور القلب الحاد) أو تدريجيا على مدى أسابيع أو أشهر (قصور القلب المزمن).

متى يجب استشارة الطبيب؟

في حال استمرار أعراض قصور القلب أو تفاقمها تدريجيا.