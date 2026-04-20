أكد الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول بعض أنواع المكسرات قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، رغم فوائدها الغذائية المعروفة.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن المكسرات تعد مصدرا غنيا بالعناصر المفيدة مثل الدهون الصحية والفيتامينات، لكنها في الوقت نفسه تحتوي على نسب مرتفعة من السعرات الحرارية، ما يجعل الإفراط فيها سببا مباشرا لزيادة الوزن ومشكلات صحية أخرى.

المكسرات المملحة والمحمصة تعد الأكثر خطورة

وأشار إلى أن المكسرات المملحة والمحمصة تعد الأكثر خطورة، نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من الصوديوم، فضلا عن فقدان جزء من قيمتها الغذائية أثناء عمليات التحميص، مؤكدا أن الإكثار منها قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ومشكلات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم، إلى جانب تأثيرات سلبية محتملة على صحة القلب.

وأضاف أن الاعتقاد الشائع بأن المكسرات آمنة تماما يرجع إلى ارتباطها بالنظام الغذائي الصحي، واحتوائها على دهون مفيدة مثل الأوميجا 3، إلا أن هذا لا ينفي أن الإفراط في تناولها قد يحول فائدتها إلى ضرر، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة بشكل يومي أو الاعتماد عليها كوجبة أساسية.

حالات الخطر عند تناول المكسرات

وأوضح أن تناول المكسرات يصبح خطرا في حالات معينة، مثل مرضى الضغط أو السمنة، أو عند استهلاكها بكثرة دون حساب السعرات الحرارية، مشددا على أن الاعتدال هو الأساس في تحقيق الاستفادة منها دون التعرض لمخاطرها.

ونصح الدكتور أحمد صلاح بضرورة تناول المكسرات بشكل صحي، من خلال الاكتفاء بحفنة صغيرة يوميا، ويفضل اختيار الأنواع غير المملحة وغير المحمصة، مع تجنب الإضافات مثل الملح والزيوت، للحفاظ على قيمتها الغذائية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المكسرات تظل من الأطعمة المفيدة، ولكن بشرط تناولها باعتدال، حيث يمكن أن تتحول من عنصر غذائي صحي إلى سبب في مشكلات صحية إذا تم الإفراط فيها.

