من الشكوى إلى الحل.. وحدة الرصد الإعلامي بسوهاج تواصل نجاحاتها

كتب : عمار عبدالواحد

11:20 م 20/04/2026

اللواء طارق راشد محافظ سوهاج

نجحت محافظة سوهاج في إحداث نقلة نوعية بمنظومة رصد الشكاوى، حيث أصبحت "وحدة الرصد الإعلامي" بديوان عام المحافظة بمثابة غرفة عمليات متكاملة تعمل على متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية، وتحويله إلى تحركات تنفيذية عاجلة على أرض الواقع، في إطار سياسة الانفتاح على المواطنين وتعزيز العمل الميداني.

تناغم بين القيادات التنفيذية

أكد المركز الإعلامي لمحافظة سوهاج أن هذا التطور جاء نتيجة تنسيق كامل بين القيادات التنفيذية، بقيادة اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وبمشاركة نائب المحافظ كمال سليمان، واللواء أحمد السايس السكرتير العام، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وسرعة التعامل مع الأزمات.

دعم مباشر وتوسيع قنوات التواصل

تحظى “وحدة الرصد الإعلامي” بدعم مباشر من محافظ سوهاج، بما يمكنها من تلقي الشكاوى من مختلف المصادر، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، والاستجابة الفورية لمشكلاتهم.

إشادة حكومية بجهود المحافظة

وفي السياق ذاته، نالت جهود محافظة سوهاج إشادة من وزارة التنمية المحلية، التي أكدت أن سرعة التعامل مع الشكاوى الإلكترونية تسهم في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على المظهر الحضاري، والحد من تكرار المشكلات.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

وتلعب الوحدة، تحت إشراف الإعلامي محمد رفعت المستشار الإعلامي لمحافظ سوهاج، وبالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة برئاسة الدكتورة مروة الشندويلي، دورًا محوريًا، حيث تعمل كغرفة عمليات على مدار 24 ساعة للتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة وضمان سرعة الاستجابة الميدانية.

حلقة الوصل بين المواطن والجهاز التنفيذي

وأصبحت “وحدة الرصد الإعلامي” حلقة الوصل الأهم بين المواطنين في سوهاج والجهاز التنفيذي، حيث نجحت في حل العديد من المشكلات الميدانية وتذليل العقبات، بما يعكس جدية العمل داخل ديوان عام المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة المواطنين.

لوجو وحدة الرصد الإعلامي بسوهاج

رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك

مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات

مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
من قاع المحيط إلى أرفف المزادات.. حكاية بيع سترة تيتانيك بمليون دولار
ترامب لـ"فوكس نيوز": سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة

