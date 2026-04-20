إعلان

مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات

كتب : وكالات

11:23 م 20/04/2026

المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول باكستاني كبير، اليوم ‌الاثنين، أنها تلقت إشارة إيجابية من إيران والأمور قد تتغير، مؤكدًا أن إسلام آباد تسعى لمشاركة وفد طهران غدا أو بعد غد.

وأكد المسؤول الباكستاني، أن إسلام آباد تتواصل بشكل نشط مع طهران وواشنطن مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤول الباكستاني، إن إسلام آباد واثقة في قدرتها على إقناع إيران بحضور محادثات مع ⁠الولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن ⁠باكستان تتواصل على نحو فعال مع طهران وواشنطن ⁠مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق ⁠النار الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا محادثات باكستان مفاوضات إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

مصراوى TV

شئون عربية و دولية

أخبار

مصراوى TV

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

