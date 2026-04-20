نقلت وكالة رويترز عن مسؤول باكستاني كبير، اليوم ‌الاثنين، أنها تلقت إشارة إيجابية من إيران والأمور قد تتغير، مؤكدًا أن إسلام آباد تسعى لمشاركة وفد طهران غدا أو بعد غد.

وأكد المسؤول الباكستاني، أن إسلام آباد تتواصل بشكل نشط مع طهران وواشنطن مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤول الباكستاني، إن إسلام آباد واثقة في قدرتها على إقناع إيران بحضور محادثات مع ⁠الولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن ⁠باكستان تتواصل على نحو فعال مع طهران وواشنطن ⁠مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق ⁠النار الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.