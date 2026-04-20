سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

05:48 م 20/04/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 20-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6017 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7020 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8022 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 56160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249484 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.53% إلى نحو 4804 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
شئون عربية و دولية

"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
جمعت بين الأناقة والجاذبية.. نانسي عجرم بلوك ساحر
الموضة

جمعت بين الأناقة والجاذبية.. نانسي عجرم بلوك ساحر

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة (فيديو)
أخبار مصر

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة (فيديو)
يلقب بـ العملاق.. من هو حمد فتحي لاعب سلة المصرية للاتصالات؟
رياضة محلية

يلقب بـ العملاق.. من هو حمد فتحي لاعب سلة المصرية للاتصالات؟
الخميس المقبل.. انطلاق الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل
شئون عربية و دولية

الخميس المقبل.. انطلاق الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل

أخبار

المزيد

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)