إعلان

بعد حالة جدل.. الإمساك بالنسناس الهارب بقرية الزنكلون في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

10:22 م 20/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحركت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بسرعة للتعامل مع واقعة أثارت حالة من القلق والجدل بين الأهالي، خاصة مع مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال، بعد ظهور حيوان غريب في قرية الزنكلون التابعة لمركز ومدينة الزقازيق.

جاء ذلك عقب استغاثات أطلقها أهالي القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بظهور “نسناس” يتجول فوق أسطح المنازل وفي شوارع القرية، ما دفع المحافظة إلى التحرك الفوري للتعامل مع البلاغ.

استجابة عاجلة من محافظ الشرقية

وكلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد السيد بشار، بسرعة التوجه إلى موقع البلاغ، والتعامل مع الحالة بشكل عاجل، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحيوان وفحصه.

السيطرة على الحيوان دون إصابات

وعلى الفور، انتقلت فرق الطب البيطري إلى قرية الزنكلون، وتمكنت من السيطرة على الحيوان دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين أو الفرق المشاركة في عملية الضبط.

وبالكشف المبدئي، تبين أن الحيوان هو “نسناس إفريقي” ذكر، يقدر عمره بنحو 5 سنوات، ويتمتع بحالة صحية جيدة.

إجراءات قانونية ونقله لحديقة الحيوان

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، إلى جانب التنسيق لإصدار قرار رسمي بإيداع الحيوان داخل حديقة الحيوان بالزقازيق، لضمان توفير الرعاية البيطرية له داخل بيئة مناسبة وآمنة.

متابعة حكومية واستجابة سريعة للشكاوى

وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بجدية مع مختلف البلاغات، سواء كانت تقليدية أو غير مألوفة، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، في إطار مبادرة “المواطن يسأل.. والمحافظ يستجيب”، التي تهدف لتعزيز التواصل المباشر وتحقيق استجابة فعالة لمطالب المواطنين.


إعلان

إعلان

