وجّه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، حول ما إذا كانت هناك حكومة مصرية خلال السبعين عامًا الماضية يمكن اعتبارها نموذجًا في الفهم الكامل لإدارة الشأن العام؟

د. محمود محيي الدين: الحكومات بنت ظروفها

أكد د."محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن الحكومات المصرية عبر تعاقبها لا يمكن تقييمها بمعزل عن ظروفها، موضحًا أنها "بنت زمانها ووقتها"، وأن كل حكومة ارتبطت بسياق سياسي واقتصادي فرض أولويات مختلفة.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أن طبيعة النظام الرئاسي في مصر تجعل الحكومات في جوهرها "حكومات الرئيس"، إذ تظل السلطة التنفيذية متمركزة لدى رئيس الجمهورية، بينما تتحرك الحكومات في إطار هذا التوجه العام.

وأوضح أنه تناول هذه الفكرة في كتابه حول "الاقتصاد السياسي لإدارة الأزمات والإصلاح في مصر"، مؤكدًا أن الحديث عن نموذج اقتصادي واحد لكل حقبة غير دقيق، مستشهدًا بعهد الرئيس جمال عبد الناصر، الذي شهد مراحل متعددة شملت التوجه البراغماتي في البداية، ثم سياسات التمصير، تلتها مرحلة التأميم، وصولًا إلى إدارة اقتصاد الحرب.

وأضاف د. محمود محيي الدين، أن فترة الرئيس أنور السادات اتسمت أيضًا بتعدد المراحل، بدءًا من مرحلة الحرب، مرورًا بسياسات الانفتاح الاقتصادي، ثم مرحلة الاستمرار، مع اختلافات واضحة في التوجهات.

نظام مبارك و حكومة الدكتور فؤاد محيي الدين

أوضح د."محيي الدين" فيما يتعلق بفترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أنها امتدت لنحو 3 عقود، لكنها تضمنت عدة مراحل متباينة، ولم تكن مرتبطة بالضرورة بتغيير الحكومات فقط، بل بتغير أولويات الدولة نفسها.

واستشهد ببداية تلك الفترة مع حكومة الدكتور فؤاد محيي الدين، التي جاءت في ظل ظروف دقيقة أعقبت اغتيال الرئيس السادات، وتوتر العلاقات العربية بعد اتفاقية كامب ديفيد، إذ كانت الأولوية لترسيخ استقرار الدولة وتعزيز مؤسساتها.

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن هذه المرحلة تلتها حكومات أخرى داخل نفس الحقبة، لكل منها سياقها الخاص في إدارة الملفات المختلفة.

ووصف الدكتور محمود محيي الدين، في السياق ذاته، فترة الدكتور عاطف صدقي بأنها من "الفترات شديدة التميز" في تاريخ الإصلاح الاقتصادي في مصر، رغم ما تعرضت له من انتقادات، مشيرًا إلى أنها اتسمت بدرجة عالية من الاستقرار والالتزام في تنفيذ السياسات الإصلاحية، وشكلت محطة مهمة في مسار الاقتصاد المصري.

