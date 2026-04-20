أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يتضمن مجموعة من الضوابط والتعليمات المهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار الحرص على تحقيق الانضباط والشفافية في العملية التعليمية.

وبحسب المستند، جاء ذلك عقب اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بتاريخ 20 أبريل 2026، حيث شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تم تعميمها من خلال مستشاري المواد الدراسية.

وأكدت الوزارة ضرورة قيام موجهي المواد المشاركين في وضع أسئلة الامتحانات بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية متكافئة من حيث الوزن النسبي لصفوف النقل، مع التشديد على عدم تضمين أسئلة “متحررة المحتوى” في امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والالتزام بأن تكون جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات.

وفيما يتعلق بأعمال السنة، أوضحت الوزارة أن مدير عام التعليم العام بكل مديرية يتحمل المسؤولية الكاملة عن متابعة التوجيهات الفنية، مع التأكيد على ضرورة مراجعة درجات أعمال السنة بدقة، وضمان تطابقها مع نتائج الاختبارات الشهرية والتقييمات، بما يحقق مبدأ الشفافية.

كما شددت الوزارة على أن مادة التربية الدينية مادة أساسية تُدرّس في جميع الصفوف، ويُشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة لا تقل عن 70% من الدرجة المخصصة، دون إضافتها إلى المجموع الكلي للطالب، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2025.

وفيما يخص الصفين الأول والثاني الابتدائي، أوضحت الوزارة أنه يُشترط حضور التلميذ بنسبة لا تقل عن 60% خلال الفصلين الدراسيين، مع اجتياز التقييمين المبدئي والنهائي، وإلا لن يتم نقله للصف الأعلى إلا بعد اجتياز برنامج علاجي تعده المدرسة.

وأضافت أن البرامج العلاجية ستُعقد لجميع صفوف المرحلة الابتدائية عقب انتهاء امتحانات النقل مباشرة، وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، على أن يتم تنفيذها تحت إشراف التوجيه المختص، مع إخطار ولي الأمر بنتائج البرنامج ومدى اجتياز الطالب له.

كما وجهت الوزارة بضرورة الاطلاع على القرار الوزاري رقم 313 بشأن نظام التقويم الشامل، خاصة المواد المنظمة لاشتراطات نجاح الطلاب، لضمان التطبيق السليم لكافة الضوابط.

واختتمت الوزارة خطابها بالتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الواردة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.