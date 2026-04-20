يعاني كثير من الأشخاص من استرجاع مواقف محرجة حدثت في الماضي فور اقتراب وقت النوم، لكن هل فكرت يوما في السبب وراء هذه الظاهرة؟

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسباب ظاهرة القلق ما قبل النوم أو الذكريات المتطفلة، وفقا لـ "medium".

كيف يسمح هدوء الليل بظهور الذكريات المكبوتة؟

خلال النهار يتعرض الدماغ باستمرار للتحفيز من خلال المهام والمحادثات والمشتتات، لكن أثناء النوم ليلا يتلاشى الضجيج الخارجي.

وهذا الهدوء يفسح المجال للأفكار المكبوتة للخروج بما في ذلك الذكريات المشحونة عاطفيا.

ماذا يفعل الدماغ في اللحظات التي تسبق النوم؟

في اللحظات التي تسبق النوم يبدأ الدماغ بمعالجة تجارب اليوم وذكرياته طويلة الأمد ويسعى إلى تخفيف حدة المشاعر من خلال استحضار الذكريات غير المحسومة.

كيف تساعدنا الذكريات المحرجة على التكيف والتعلم؟

يعمل العقل على إعادة استعراض اللحظات المحرجة كنوع من التدريب الداخلي، حيث يستخدم الشعور بعدم الارتياح كإشارة تعزيز تساعد الدماغ على التعلم من التجربة، وهذا يسهم في توجيه السلوك مستقبلا لتجنب الوقوع في مواقف مشابهة.

كيف يفسر الدماغ تعارض الذكريات مع صورتك عن نفسك؟

أحيانا تتعارض بعض الذكريات مع نظرتك الذاتية، مما يخلق حالة تعرف بالتنافر المعرفي، لذا إذا كنت ترى نفسك شخصا لطيفا ثم تتذكر موقفا يناقض هذه الصورة، يحاول الدماغ تقليل هذا التناقض.

لذلك يعيد استحضار الذاكرة بهدف إعادة تفسيرها أو دمجها ضمن فهم أكثر واقعية وتوازنا للذات، يساعد على قدر أكبر من تقبّل النفس.

لماذا تعود بعض الذكريات غير المكتملة إلى الظهور؟

تطفو بعض الذكريات على السطح لأنها لم تنتهي عاطفيا بشكل نهائي، فقد تكون لم تعتذر عن موقف معين، أو لم تسامح نفسك أو لم تستوعب ما حدث بالكامل.

في هذه الحالة، يستحضرها العقل كنوع من الإشارة الداخلية بأن هذا الحدث لا يزال بحاجة إلى معالجة واهتمام قبل أن يغلق نفسيا بشكل كامل.

لماذا تبدو الذكريات وكأنها تظهر فجأة من العدم؟

غالبا ما تثار هذه الأفكار بواسطة محفزات خفية مثل رائحة أو عبارة أو شعور مررت به خلال اليوم. ومع لحظات الهدوء، يعود العقل للبحث عن مصدر هذا الارتباط، ليجد نفسه أمام ذكرى قديمة.

وفي هذه اللحظة يحاول الدماغ معالجة التجارب وتجهيزك لمواقف مستقبلية من خلال التخلص من المشاعر السلبية وتحسين الاستجابات السلوكية.

اقرأ أيضا:





8 عادات سهلة تحافظ على عقلك.. اتبعها يوميا



4 طرق غريبة تعزز صحة الدماغ وتحفز العقل



غذاء العقل.. 7 أمور افعلها باستمرار لتجنب الإصابة بألزهايمر