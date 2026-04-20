هناك بعض الفواكه التي تحمل بداخلها مواد سامة يمكن أن تسبب أضرارا خطيرة للإنسان عند تناوله، على الرغم من شكلها الجذاب في كثير من الأحيان.

وبحسب ما ذكره موقع " Azanimals"، إليك أخطر الفواكه الموجودة حول العالم.

ما خطورة بذور المشمش رغم فوائد الثمرة؟

المشمش من الفواكه اللذيذة التي تستخدم في إعداد المربى والحلويات، لكن تكمن الخطورة في النواة الداخلية التي تحتوي على مادة تعرف باسم الاميغدالين (لايتريل)، والتي يمكن أن تتحول داخل الجسم إلى مادة السيانيد السامة عند تناولها بكميات كبيرة.



ورغم أن بعض الثقافات القديمة اعتقدت أن هذه المادة يمكن أن يكون لها فوائد علاجية، إلا أن الدراسات العلمية تؤكد مخاطرها الصحية، ويؤدي الإفراط في تناولها إلى مشكلات خطيرة مثل انخفاض ضغط الدم، القلق، الأرق، وفي حالات شديدة يصل إلى خطر الوفاة، لذلك ينصح بالاستمتاع بثمار المشمش فقط وتجنب تناول بذوره أو فتحها داخل الفم.

ما هي فاكهة النجمة الصفراء ولماذا تكون خطيرة؟

فاكهة النجمة الصفراء من الفواكه التي يمكن لمعظم الأشخاص تناولها دون مشاكل، لكنها تشكل خطرا كبيرا على مرضى الكلى المزمنة، حيث تحتوي على مركب تستطيع الكلى السليمة عادة التخلص منه، لكن في حال ضعف وظائف الكلى يتحول هذا المركب إلى مادة سامة تؤثر على الجهاز العصبي.



وينتج عنها ظهور أعراض خطيرة بعد تناولها مثل، التشنجات، وتشوش الوعي، وفي حالات نادرة قد تصل المضاعفات إلى الوفاة، كما أن الإفراط في تناولها لدى الأصحاء يؤدي إلى مشكلات مثل تكون حصوات الكلى أو تدهور وظائفها.

ما هي فاكهة الستركنين ولماذا تعد شديدة السمية؟

فاكهة الستركنين تعرف بأنها من أكثر الفواكه السامة في العالم، وتنمو في مناطق جنوب شرق آسيا والهند على أشجار يصل ارتفاعها إلى أكثر من 18 مترا، وتبدو ثمارها شبيهة بالحمضيات من الخارج، لكنها تحتوي على بذور شديدة المرارة و غنية بمواد سامة مثل الستركنين والبروسين.

واستخدمت هذه المواد تاريخيا في تصنيع أسلحة الصيد السامة، ولا تزال خطورتها قائمة بسبب تأثيرها الشديد على الجهاز العصبي.

ما خطورة فاكهة المنشينيل؟

شجرة المنشينيل من أخطر الأشجار المثمرة في العالم، و تشبه ثمارها التفاح الأخضر، لكنها تحتوي على سم قوي، لا يقتصر خطرها على الأكل فقط، بل تسبب العصارة الخارجة منها تهيجا وحروقا جلدية خطيرة.

وغالبا ما تحاط هذه الأشجار بعلامات تحذيرية بسبب خطورتها، خاصة في المناطق الساحلية التي تنمو فيها، مثل بعض مناطق فلوريدا.

هل فاكهة المغزل الأوروبي آمنة للأكل؟

فاكهة المغزل الأوروبي ليست قاتلة، لكنها غير صالحة للاستهلاك البشري تنتشر في الغابات والمناطق السكنية في أوروبا، وتعرف بتأثيرها الملين.



ويسبب تناولها آلاما شديدة في المعدة، تقلصات، وغثيان، رغم أنها تكون مصدر غذاء لبعض الطيور والحشرات.

ما خطورة فاكهة الأكي عند تناولها نيئة؟

تعد فاكهة الأكي من الفواكه الوطنية في جامايكا، لكنها خطيرة إذا تم تناولها قبل نضجها أو طهيها جيدا، حيث تحتوي الثمرة النيئة على مادة سامة تعرف باسم " هيبو جليسين"، والتي تسبب ما يعرف بـ مرض القيء الجامايكي.

أما تناولها نيئة يؤدي إلى فقدان الوعي أو مضاعفات خطيرة، بينما تصبح آمنة للتناول بعد الطهي الجيد، ويستهلك الجزء الأصفر منها فقط.

