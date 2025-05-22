قد تربك معدتك.. 5 فواكه تجنب تناولها على معدة فارغة أو خلطها معا

كتبت- أسماء العمدة:

غالبًا ما ينصح بتناول الفاكهة بين الوجبات نظرًا لغناها بالعناصر الغذائية الضرورية، ومع ذلك، قد يؤثر الجمع بين أنواع معينة من الفاكهة أو خلطها بمواد أخرى سلبًا على صحة الجهاز الهضمي للإنسان.

وأكد الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن التوقيت وطريقة تناول الفاكهة لا تقل أهمية عن نوعها، مشيرًا إلى أن خلط بعض الفواكه معًا أو تناولها على معدة فارغة قد يؤدي إلى اضطرابات صحية غير متوقعة.

البطيخ والشمام

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي"، يُنصح بتناول البطيخ بمفرده دائمًا، إذ أنه يهضم بسرعة أكبر من الفواكه الأخرى نظرًا لارتفاع نسبة الماء فيه، فخلطه مع فواكه أخرى قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وينطبق الأمر نفسه على الشمام.

وتابع أن الفواكه الحمضية بمفردها على معدة فارغة، يمكن أن تسبب ارتجاعًا حمضيًا أو إزعاجًا في الجهاز الهضمي، وقد تهيج بطانة المعدة، خاصة لمن لديهم حساسية في المعدة.

وأردف أن خلط الحمضيات مع الفواكه الحلوة قد يؤدي إلى الشعور بالغثيان، الحموضة، والصداع.

الموز مع الجوافة

وأشار إلى أن مزيج الموز مع الجوافة، يمكن أن يزيد من خطر الغثيان والحموضة والصداع ومشاكل الجهاز الهضمي.

الموز على معدة فارغة

وبين أن تناول الموز على معدة فارغة قد يسبب الانتفاخ وعدم الراحة بسبب محتواه العالي من المغنيسيوم والبوتاسيوم، ما قد يخل بتوازن الإلكتروليت.

الأناناس مع الحليب أو اللبن

وأكد أن مركب البروميلين الموجود في الأناناس عند مزجه بالحليب، يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل غازات المعدة، الغثيان، الالتهابات، والصداع.

الأناناس على معدة فارغة

وبين أن تناول الأناناس على معدة فارغة، يمكن أن يسبب اضطرابًا في المعدة أو إسهالًا بسبب إنزيم البروميلين. يفضل تناوله بعد الأكل أو مع أطعمة أخرى.

البابايا مع الليمون

ونصح بتجنب هذا المزيج لأنه قد يسبب فقر الدم أو عدم توازن الهيموجلوبين، ويمكن أن يكون خطيرًا على الأطفال.

واختتم بالإشارة إلى أنه تحتوي على إنزيم البابين الذي يساعد على الهضم، لكن تناولها بكميات كبيرة على معدة فارغة قد يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي، يفضل تناولها باعتدال وبعد الوجبات.

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