أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصلات ومحابس خط مياه رئيسي بقطر 1000 مم، داخل غرفة المحابس بمحيط محطة مترو أم المصريين، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة المياه.

موعد قطع المياه بالجيزة

أوضحت "المحافظة"، في بيان لها، أن الأعمال ستتطلب قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة 8 صباح يوم غدٍ السبت الموافق 25 أبريل 2026، لحين الانتهاء من الأعمال المقررة.

أماكن انقطاع المياه بالجيزة اليوم

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفيًا للبيان، إلى أن الانقطاع سيشمل عددًا من المناطق، أبرزها: شارع البحر الأعظم ومتفرعاته حتى ميدان الجيزة، ومنطقة المنيب، والكونيسة حتى عزبة البكباشي، إلى جانب مناطق العمرانية، وفيصل، والهرم، وكفر طهرمس، وكعابيش، والرماية، والمنشية، وكفر غطاطي، والسيسي، والمطبعة، واللبيني.

وكلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، من جانبه، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال دون تأخير، مع توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتضررة عند الحاجة.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين، وكافة الجهات الخدمية والخاصة، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة إمكانية طلب سيارات المياه عبر الخط الساخن 125.

