كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة اعتبارًا من السبت 18 أبريل إلى الأربعاء 22 أبريل 2026.

توقعات الطقس حتى الأربعاء المقبل

قالت الأرصاد، إنه يستمر الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس السبت 18 أبريل

يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، ويصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الصعيد.

حالة الطقس من الأحد إلى الأربعاء

يوجد خلال الفترة من الأحد 19 أبريل إلى الأربعاء 22 أبريل نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

