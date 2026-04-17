عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور

كتب : هاني صابر

12:39 ص 17/04/2026
    عمرو دياب
    عمرو دياب بحفل زفاف ابنة السعدي
    تووليت وعمرو دياب
    تووليت وعمرو دياب والسعدي

أحيا الهضبة عمرو دياب والمطرب المقنع تووليت حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي المقام مساء الخميس بمنطقة الأهرامات.

عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابنة محمد السعدي

وقدم عمرو دياب عددا من أغانيه المتنوعة التي تفاعل معها الحضور ورقص عليها العروسين.

تووليت يحيي زفاف ابنة محمد السعدي

كما غنا المطرب المقنع تووليت في حفل زفاف ابنة السعدي ليقدم مجموعة من أغانيه وسط هتافات من الحضور.

وسبق عمرو دياب وتووليت في الغناء على المسرح بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، كل من المطربة أنغام، والمطرب محمد حماقي.

وشهد حفل الزفاف، حضور عدد من النجوم بينهم المطرب أحمد سعد وشقيقه الفنان عمرو سعد، وباسم سمرة وكريم عبدالعزيز وخالد النبوي والمؤلف أحمد مراد، والسيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج مروان حامد.

