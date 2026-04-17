التقيؤ المتكرر ليس عرضًا عابرًا دائمًا، بل قد يكون إشارة لمشكلة صحية تحتاج إلى تقييم.

ووفقًا لمصادر طبية موثوقة مثل Healthline، تختلف الأسباب من حالات بسيطة إلى أمراض أكثر تعقيدًا.

ما الأسباب الشائعة للتقيؤ المستمر؟

يحدث التقيؤ نتيجة اضطراب في الجهاز الهضمي أو تأثيرات خارجية على الجسم، ومن أبرز الأسباب:

1- اضطرابات الجهاز الهضمي

مثل التهاب المعدة أو العدوى الفيروسية، والتي تُعد من أكثر الأسباب شيوعًا، خاصة عند تناول أطعمة ملوثة.

2- التسمم الغذائي

تناول طعام فاسد قد يؤدي إلى قيء متكرر مصحوب بإسهال وآلام في البطن.

3- الحمل

تعاني بعض النساء من غثيان وقيء مستمر، خاصة في الشهور الأولى، فيما يُعرف بـ"غثيان الحمل".

4- الصداع النصفي

قد يصاحب نوبات الصداع الشديد قيء متكرر نتيجة تأثيره على الجهاز العصبي.

5- التوتر والضغط النفسي

الحالة النفسية تلعب دورًا مهمًا، إذ يمكن أن يؤدي القلق الشديد إلى اضطرابات في المعدة.

6- الأدوية

بعض الأدوية، مثل المسكنات القوية أو العلاج الكيميائي، قد تسبب القيء كعرض جانبي.

7- أمراض خطيرة محتملة

في حالات أقل شيوعًا، قد يكون القيء المستمر مرتبطًا بمشكلات مثل انسداد الأمعاء أو اضطرابات في الدماغ.

متى يصبح التقيؤ خطرًا؟

ينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب إذا استمر القيء لأكثر من 48 ساعة، أو كان مصحوبًا بـ:

جفاف شديد

فقدان وزن ملحوظ

دم في القيء

صداع حاد أو تيبس في الرقبة

كيف يمكن التعامل معه؟

شرب كميات كافية من السوائل لتجنب الجفاف

تناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم

تجنب الأطعمة الدسمة والحارة

الراحة وتجنب التوتر

يظل التقيؤ المستمر عرضًا لا يجب تجاهله، خاصة إذا تكرر لفترة طويلة، لأن التشخيص المبكر يساعد في تجنب مضاعفات صحية خطيرة.

