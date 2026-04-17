ما أسباب حرقان العين بشكل مستمر؟ إليك الأسباب وطرق العلاج

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 ص 17/04/2026

يعاني كثيرون من حرقان العين بشكل متكرر، وهو عرض مزعج قد يشير إلى مشكلات بسيطة أو حالات صحية تحتاج إلى متابعة.

ووفقًا لتقارير طبية منشورة في مواقع صحية عالمية مثل Healthline، فإن هذا الشعور غالبًا ما يكون نتيجة تهيّج في سطح العين أو خلل في إفراز الدموع.

ما الأسباب الأكثر شيوعًا لحرقان العين؟

1- جفاف العين

يُعد السبب الأبرز، حيث يقل إفراز الدموع أو تتبخر بسرعة، ما يؤدي إلى شعور بالحرقان، خاصة مع استخدام الشاشات لفترات طويلة.

2- الحساسية

التعرض للغبار أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات قد يسبب التهاب العين والشعور بالحكة والحرقان.

3- التهاب الملتحمة

سواء كان فيروسيًا أو بكتيريًا، يؤدي إلى احمرار العين وإفرازات مع إحساس بالحرقان المستمر.

4- استخدام العدسات اللاصقة

ارتداؤها لفترات طويلة أو عدم تنظيفها جيدًا قد يسبب تهيج العين.

5- التعرض للمهيجات

مثل الدخان، العطور القوية، أو الكيماويات، والتي قد تؤدي إلى التهاب مؤقت في العين.

6- إجهاد العين الرقمي

النظر الطويل إلى الهاتف أو الكمبيوتر يقلل من معدل الرمش، ما يسبب جفافًا وحرقانًا.

متى يجب القلق؟

ينصح الأطباء بزيارة مختص إذا استمر الحرقان لفترة طويلة أو صاحبه:

ضعف في الرؤية
ألم شديد
إفرازات غير طبيعية
حساسية شديدة للضوء

كيف يمكن تخفيف حرقان العين؟

استخدام قطرات ترطيب (دموع صناعية)
أخذ فترات راحة من الشاشات
تجنب المهيجات
الحفاظ على نظافة العدسات اللاصقة
استخدام كمادات باردة لتقليل الالتهاب

عشاء تحول إلى مأساة.. تفاصيل تسمم 19 عاملًا داخل مزرعة عنب بالمنيا
ما أسباب الصداع النصفي بشكل مستمر؟
حسن شحاتة يروي كواليس أزمته مع ميدو في كأس الأمم الأفريقية 2006
"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد
الجدل يعود حول حكومة نظيف.. د. "محيي الدين" يوضح معايير الحكم على الأداء
