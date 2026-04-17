أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، إتاحة مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الحديثة عبر شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، إلى جانب توفير خدمات الاشتراكات، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة التنقل، خاصة خلال أوقات الذروة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للإقبال المتزايد على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة، ودعمًا لجهود الدولة في إنشاء منظومة نقل متكاملة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وسائل الدفع في مترو الأنفاق

تشمل الوسائل المتاحة بالخطوط الثلاثة:

- بطاقة المحفظة الإلكترونية، والتي تُشترى مرة واحدة وتُستخدم لعدة سنوات، مع إمكانية إعادة شحنها بأي قيمة، ونقل الرصيد المتبقي في حال تلف البطاقة، فضلًا عن إمكانية استخدامها لأكثر من راكب، وسرعتها في الدخول والخروج وتقليل الاعتماد على "الفكة".

- ماكينات بيع التذاكر الآلية (TVM) المنتشرة بعدد من المحطات.

- تذاكر الرحلة الواحدة، سواء من شبابيك التذاكر أو ماكينات TVM.

- الاشتراكات الشهرية والموسمية بمختلف فئاتها.

- اشتراكات مخفضة للركاب المنتظمين (شهري – ربع سنوي – سنوي).

وسائل الدفع في القطار الكهربائي الخفيف (LRT):

- بطاقات التذاكر اللاتلامسية.

- الاشتراكات الشهرية.

- ماكينات بيع التذاكر (TVM) المتوفرة بجميع المحطات.

كما أتاحت الهيئة إمكانية الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات "فيزا" في جميع منافذ بيع التذاكر ومكاتب الاشتراكات، سواء في مترو الأنفاق أو القطار الكهربائي الخفيف، بما يتيح للركاب شراء تذاكر الرحلة الواحدة، وشحن بطاقات المحفظة، واستخراج أو تجديد الاشتراكات بسهولة وسرعة.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخدمات تسهم في تقليل التكدس أمام شبابيك التذاكر، وتوفير الوقت والجهد للركاب، خاصة في أوقات الذروة.

