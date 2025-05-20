ما أضرار احتباس السوائل في الجسم؟

الوذمة، أو تورم الجسم الناتج عن احتباس السوائل، من الأعراض الشائعة التي تشير إلى مشكلات صحية.

في هذا السياق، أوضحت الطبيبة الروسية إيرينا فولجينا أن أمراض القلب التي تؤدي إلى قصور القلب هي السبب الأكثر شيوعًا للوذمة، بالإضافة إلى تورم الأطراف السفلية، غالبًا ما يصاحب قصور القلب أعراضًا أخرى مثل ضيق التنفس وتراكم السوائل في تجويف البطن، وهو ما يعرف باسم الاستسقاء البطني، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأضافت أن مرض فقر التروية القلبية (إقفار القلب)، بما في ذلك احتشاء عضلة القلب وتصلب عضلة القلب التالي للاحتشاء واضطرابات ضربات القلب، يعتبر المسبب الرئيسي لقصور القلب المزمن.

كما أشارت إلى أن التورم يتركز بشكل أساسي في الأطراف السفلية، ويتميز بأنه في كلا الساقين ويزداد وضوحًا في فترة المساء.

الوذمة الكلوية

على النقيض من الوذمة القلبية، تتسم الوذمة الكلوية بكونها لينة وتظهر بشكل أساسي على الوجه والرقبة، وغالبًا ما تكون أكثر وضوحًا في فترة الصباح، كما يمكن أن ينتشر التورم الناتج عن مشاكل الكلى ليشمل الجسم بأكمله.

وتابعت أن إذا كان التورم غير متماثل ويقتصر على طرف واحد، يشير ذلك إلى أمراض الأوعية الدموية، مما يستدعي استشارة جراح أوعية دموية.

وتضيف أن الوذمة قد تكون أيضًا ناجمة عن أسباب أخرى مثل الأورام الخبيثة، واضطرابات الغدد الصماء، والحساسية.

الوذمة المزمنة والحادة

أضافت الخبيرة على أن التورم المزمن لا يمثل خطرًا مباشرًا، ولكنه مؤشرًا على وجود أمراض خطيرة، أما التورم الحاد الذي يظهر وينتشر بسرعة، يشير إلى حالات خطيرة تهدد الحياة وتستدعي عناية طبية فورية.

لذا توصي الطبيبة عند ملاحظة أي من هذه الأعراض، الذهاب للطبيب المختص فورا، لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.

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