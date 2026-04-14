يعتقد كثيرون أن الصودا من المشروبات المنعشة، لكنها في الواقع قد تحمل تأثيرات سلبية على صحة الجسم عند الإفراط في تناولها.

وفيما يلي، نرصد لكم تأثير تناول الصودا على مناعة الجسم، وفقا لـ "verywellhealth".

كيف يؤثر الإفراط في المشروبات الغازية على جهاز المناعة؟

الإفراط في تناول المشروبات الغازية يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة، فـ ارتفاع نسبة السكر الموجود فيها يسرع إفراز الأنسولين والكورتيزول، مما يقلل من إنتاج خلايا الدم البيضاء.

كما أن السكر الزائد يتحول إلى دهون تعيق امتصاص العناصر الغذائية وتزيد من عبء الجهاز الهضمي.

ما هي الأضرار الأخرى لـ المشروبات الغازية؟



زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

زيادة مقاومة الأنسولين.

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

زيادة السعرات الحرارية.

شيخوخة الجلد المبكرة.

التجاعيد والترهل.

ظهور البثور وحب الشباب.

تسوس الأسنان وتآكلها.

ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

ارتفاع الدهون الثلاثية.

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

ما هي المشروبات التي تقوي جهاز المناعة؟



العسل والليمون.

حليب اللوز.

الماء المنقوع فيه التوت أو الحمضيات.

شاي الزنجبيل.

شاي الأعشاب.

اقرأ أيضا :

مشروبات يومية قد تضعف الكلى تدريجيا.. لا تتجاهلها

مرض الكلى المزمن.. علامات مبكرة وخطوات للوقاية

جمال شعبان يحذر من عادة يفعلها أغلب المصريين