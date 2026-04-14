احذر هذا المشروب.. يضعف مناعتك بشكل خطير

كتب : شيماء مرسي

07:30 م 14/04/2026

يعتقد كثيرون أن الصودا من المشروبات المنعشة، لكنها في الواقع قد تحمل تأثيرات سلبية على صحة الجسم عند الإفراط في تناولها.

وفيما يلي، نرصد لكم تأثير تناول الصودا على مناعة الجسم، وفقا لـ "verywellhealth".

كيف يؤثر الإفراط في المشروبات الغازية على جهاز المناعة؟

الإفراط في تناول المشروبات الغازية يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة، فـ ارتفاع نسبة السكر الموجود فيها يسرع إفراز الأنسولين والكورتيزول، مما يقلل من إنتاج خلايا الدم البيضاء.

كما أن السكر الزائد يتحول إلى دهون تعيق امتصاص العناصر الغذائية وتزيد من عبء الجهاز الهضمي.

ما هي الأضرار الأخرى لـ المشروبات الغازية؟


زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

زيادة مقاومة الأنسولين.

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

زيادة السعرات الحرارية.

شيخوخة الجلد المبكرة.

التجاعيد والترهل.

ظهور البثور وحب الشباب.

تسوس الأسنان وتآكلها.

ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

ارتفاع الدهون الثلاثية.

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

ما هي المشروبات التي تقوي جهاز المناعة؟


العسل والليمون.

حليب اللوز.

الماء المنقوع فيه التوت أو الحمضيات.

شاي الزنجبيل.

شاي الأعشاب.

اقرأ أيضا :

مشروبات يومية قد تضعف الكلى تدريجيا.. لا تتجاهلها

مرض الكلى المزمن.. علامات مبكرة وخطوات للوقاية

جمال شعبان يحذر من عادة يفعلها أغلب المصريين

أحدث الموضوعات

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا
نصائح طبية

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا
"شريحة الطفل" ومواجهة المراهنات.. الحكومة تكشف إجراءات مواجهة مخاطر الإنترنت
أخبار مصر

"شريحة الطفل" ومواجهة المراهنات.. الحكومة تكشف إجراءات مواجهة مخاطر الإنترنت
دبلوماسية "الوقت الضائع".. هل تنجح طهران في ترميم ما حطمته صواريخها في
شئون عربية و دولية

دبلوماسية "الوقت الضائع".. هل تنجح طهران في ترميم ما حطمته صواريخها في
في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول
نصائح طبية

في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول
منافس مصر..إيران تربط مشاركتها في المونديال بضمانات
رياضة عربية وعالمية

منافس مصر..إيران تربط مشاركتها في المونديال بضمانات

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"