4 ملفات في لقاء وزير الخارجية ونظيره الأمريكي.. بينها إيران وسلاح حماس

التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها اليوم الثلاثاء: " أن الجانبان ناقشا وقف إطلاق النار مع إيران وأهمية تأمين سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط".

وتابعت الخارجية الأمريكية في بيانها: "شدّد روبيو على أهمية الجهود الأمريكية والمصرية المستمرة لتحقيق هدنة إنسانية في السودان".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "كما بحثا الجهود المشتركة لنزع سلاح حماس، بما يتماشى مع خطة الرئيس ترامب ذات العشرين نقطة بشأن غزة، واستكشفا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة ومصر".