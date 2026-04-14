4 ملفات في لقاء وزير الخارجية ونظيره الأمريكي.. بينها إيران وسلاح حماس

كتب : وكالات

10:45 م 14/04/2026

بدر عبد العاطي

التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها اليوم الثلاثاء: " أن الجانبان ناقشا وقف إطلاق النار مع إيران وأهمية تأمين سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط".

وتابعت الخارجية الأمريكية في بيانها: "شدّد روبيو على أهمية الجهود الأمريكية والمصرية المستمرة لتحقيق هدنة إنسانية في السودان".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "كما بحثا الجهود المشتركة لنزع سلاح حماس، بما يتماشى مع خطة الرئيس ترامب ذات العشرين نقطة بشأن غزة، واستكشفا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة ومصر".

